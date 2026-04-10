Nετανιάχου: Zήτησε να αναβληθεί η κατάθεσή του στη δίκη για διαφθορά

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την αναβολή της κατάθεσής του στη μακροχρόνια δίκη διαφθοράς του, η οποία επρόκειτο να επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενος την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, σύμφωνα με τον δικηγόρο του σε δικαστική κατάθεση την Παρασκευή.

Η δίκη του Νετανιάχου, όπως επισημαίνει το Reuters, επρόκειτο να συνεχιστεί την Κυριακή, μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν, έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας την Τετάρτη. Η υπεράσπιση δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να συνεχιστεί η εξέταση μάρτυρα κατηγορίας.

«Λόγω διαβαθμισμένων λόγων ασφαλείας και διπλωματίας που συνδέονται… με τα δραματικά γεγονότα που έχουν συμβεί στο Κράτος του Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα, ο πρωθυπουργός δεν θα μπορέσει να καταθέσει στη διαδικασία για τουλάχιστον τις επόμενες δύο εβδομάδες», αναφέρεται στην κατάθεση στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ.

Σημειώνεται ότι σφραγισμένος φάκελος με τους διαβαθμισμένους λόγους κατατέθηκε στο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει αφού λάβει την απάντηση της κατηγορούσας αρχής.

Νετανιάχου: Το κατηγορητήριο

Ο Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που κατηγορείται για έγκλημα, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης που του απαγγέλθηκαν το 2019 μετά από χρόνια ερευνών. Η δίκη του, που ξεκίνησε το 2020 και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε ποινές φυλάκισης, έχει αναβληθεί επανειλημμένα λόγω των επίσημων υποχρεώσεών του, χωρίς να υπάρχει ορισμένη ημερομηνία λήξης.

Οι κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου, καθώς και οι επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, έχουν πλήξει τη δημοτικότητά του. Το Ισραήλ αναμένεται να οδηγηθεί σε εκλογές τον Οκτώβριο, με τον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, τον πιο δεξιό στην ιστορία της χώρας, να εκτιμάται από δημοσκοπήσεις ότι πιθανόν θα ηττηθεί.

