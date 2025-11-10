Νικολά Σαρκοζί: Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκισή του υπό δικαστική επιτήρηση

Η εισαγγελία της Γαλλίας ζητά την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση με την τελική απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας.
Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».
«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να συγχαρεί το σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».
«Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα», είπε σύμφωνα με τον Guardian, προσθέτοντας ότι συνεχίζει τον αγώνα του «για να θριαμβεύσει η αλήθεια».
Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.
Ο Σαρκοζί, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, την ημέρα της φυλάκισής του.
