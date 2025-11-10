Νικολά Σαρκοζί: Πιθανή η αποφυλάκιση του πριν τις γιορτές - Σε ακρόαση η έφεση

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ακρόαση της έφεσης του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος θα συμμετάσχει από το κελί του μέσω τηλεδιάσκεψης, τρεις εβδομάδες αφού οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό ίδρυμα Λα Σαντέ του Παρισιού.

Η απόφαση αναμένεται εντός της ημέρας καθώς ο νόμος που δίνει προθεσμία δύο μηνών στους δικαστικούς για να εξετάσουν αιτήματα αποφυλάκισης, διαμορφώνεται σε 20 ημέρες για τον 70χρονο πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η άσκηση της έφεσης ήταν εξαρχής στα σχέδια του Σαρκοζί, ο οποίος είχε από νωρίς κάνει γνωστό ότι δεν προσδοκά να λάβει απονομή χάριτος για την πενταετή ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το τότε καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Όπως αποκάλυψε το Europe 1, από τις 21 Οκτωβρίου, πρώτη ημέρα στο κελί του, ο πρώην πρόεδρος μέχρι σήμερα λαμβάνει καθημερινά εκατοντάδες επιστολές, με τους δικηγόρους του, Christophe Ingrain και Jean-Michel Darrois, να φεύγουν κάθε μέρα από τη φυλακή με σάκους από γράμματα.

Η διοίκηση της φυλακής προειδοποίησε ότι «το κελί θα ξεχειλίσει» ενώ ο Σαρκοζί ευχαρίστησε με ανάρτηση τους αποστολείς και επανέλαβε ότι «η φυλάκιση δεν είναι ο επίλογος της υπόθεσης».

Merci du fond du cœur pour votre mobilisation ✉️ ! La fin de l’histoire n’est pas écrite… pic.twitter.com/L2eIRoWBvv — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 6, 2025

Δώδεκα συνοπτικές σελίδες, σχολαστικά γραμμένες, υποβλήθηκαν στο Εφετείο του Παρισιού ζητώντας την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί. Οι δικηγόροι του φέρεται ότι θα χρησιμοποιήσουν νομικό τέχνασμα που βασίζεται στην ειδοποιό διαφορά μεταξύ κατηγορούμενου που καταδικάστηκε πρωτοδίκως και άνδρα που θεωρείται αθώος και βρίσκεται σε προφυλάκιση, σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro.

« Είναι στην πραγματικότητα μια καφκική κατάσταση», εξηγεί ο δικηγόρος Christophe Ingrain, «επειδή τα κριτήρια που δικαιολογούσαν τη φυλάκιση κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης – δηλαδή, η δημόσια τάξη και η σοβαρότητα του αδικήματος – δεν ισχύουν πλέον κατά τη στιγμή της φυλάκισης. Οι κανόνες της προφυλάκισης είναι αυτοί που ισχύουν στη συνέχεια απλώς και μόνο επειδή έχει ασκήσει έφεση » τόνισε.