Λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψή του ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, βρέθηκε σε φυλακή στο Μπρούκλιν, όπου είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες τις οποίες οι πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα Σον «Ντίντι» Κομπς και Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες.

Αυτή την ώρα μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου θα απολογηθεί για τις κατηγορίες που τού έχει απαγγείλει δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψή τους μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το Σάββατο το βράδυ έφτασαν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Τόσο ο 63χρονος Μαδούρο όσο και η 69χρονη σύζυγός του πρόκειται να εμφανιστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν σήμερα Δευτέρα.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 1994. Εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φυλακή για τους κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Στο παρελθόν από το σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα έχουν περάσει η Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλικά εγκλήματα, ο τραγουδιστής της χιπ χοπ Κομπς αλλά και ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών προτού του δώσει χάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group, κρατείται εκεί εν αναμονή της δίκης του.

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Το 2019 κάποιοι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν έμειναν σε παγωμένα κελιά στη μέση του χειμώνα, αφού πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Το 2024 δύο άνδρες δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με τη χρήση αυτοσχέδιων όπλων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την πάταξη της βίας και της διακίνησης παράνομων προϊόντων στη φυλακή αυτή.

Η Μάξγουελ, η οποία κρατούνταν στο MDC Μπρούκλιν προτού καταδικαστεί το 2021 για συνέργεια στα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο Τζέφρι Έπστιν εις βάρος ανήλικων κοριτσιών, παραπονέθηκε για ακαθαρσίες και κόπρανα τρωκτικών στο κελί της.

Η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών, το τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιο για το MDC Μπρούκλιν, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Όμως η Υπηρεσία είχε αναφέρει σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή αυτή βελτιώθηκαν χάρη στην αύξηση του προσωπικού και σε άλλες μεταρρυθμίσεις.

Ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τώρα εργάζεται ως δικηγόρος, δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί βία από άλλους συγκρατούμενους. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος για κάποιον όπως ο Μαδούρο, που θα μπορούσε να γίνει στόχος μιας συμμορίας ή ενός κρατουμένου που θέλει να αποκτήσει φήμη, εκτίμησε ο Έπνερ.

Ο Μαδούρο μάλλον θα μείνει ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους

Ο Κάμερον Λίντσεϊ, πρώην δεσμοφύλακας στο MDC Μπρούκλιν, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Φυλακών πιθανόν θα κρατήσει τον Μαδούρο ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους και θα ελέγχει το προσωπικό που θα έρχεται σε επαφή μαζί του.

«Είναι δική μου εικασία, αλλά εκτιμώ ότι θα τον βάλουν σε κελί σε όροφο, μόνο του», είπε ο Λίντσεϊ. «Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, υψηλής ασφαλείας επιχείρηση».

Σύμφωνα με τον Λίντσεϊ, ο Μαδούρο είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του επί 23 ώρες, με τα γεύματα να του παραδίδονται εκεί και να του επιτρέπεται μία ώρα άσκησης καθημερινά σε μια μικρή περίκλειστη περιοχή. Ενδεχομένως να του παρέχεται πρόσβαση σε ντους τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο πρώην δεσμοφύλακας εκτίμησε ότι η σύζυγος του Μαδούρο ενδέχεται να έχει την ίδια αντιμετώπιση.

Ο Σον «Ντίντι» Κομπς, που καταδικάστηκε τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες σχετικά με τη μεταφορά προσώπων με στόχο τη συμμετοχή στην πορνεία, κοιμόταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από άλλους κρατούμενους σε ένα δωμάτιο σαν κοιτώνα όσο καιρό κρατήθηκε στο MDC Μπρούκλιν. Η τουαλέτα, χωρίς πόρτα, βρισκόταν στον ίδιο χώρα.

Εξάλλου κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κράτησης του Κομπς, οι φύλακες εμπόδισαν κάποιον που προσπάθησε να τον τραυματίσει με αυτοσχέδιο μαχαίρι, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι του.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν υπάρξει κάποια σημάδια βελτίωσης των συνθηκών στο MDC Μπρούκλιν.

Το 2024 ο δικαστής του Μανχάταν Τζέσι Φέρμαν αρνήθηκε να στείλει έναν άνδρα καταδικασμένο για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στη φυλακή αυτή, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες εκεί «συνεχιζόμενη τραγωδία».

Ωστόσο σε ξεχωριστή υπόθεση τον Μάιο του 2025 ο Φέρμαν δήλωσε ότι οι συνθήκες βελτιώθηκαν «κατά πολύ» από το 2024.

Στην έκθεσή του του Σεπτεμβρίου η Υπηρεσία Φυλακών επεσήμανε ότι «καταγράφεται σημαντική μείωση της βίας» στο MDC Μπρούκλιν και ότι ο αριθμός των κρατουμένων μειώθηκε από 1.600 σε περίπου 1.300.

Παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία μετά την αιχμαλώτισή του από τις ΗΠΑ

Η Ελβετία έχει «παγώσει» τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν ο Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του στη χώρα,όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας από δυνάμεις των ΗΠΑ στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων αφορά επίσης τη σύζυγο του Νικολάς Μαδούρο Σίλια Φλόρες, συνεργάτες και πρώην υπουργούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε πως η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι ρευστή, με διάφορα αποτελέσματα να είναι πιθανά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Ανέφερε πως παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και κάλεσε για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, προσφέροντας παράλληλα τις καλές υπηρεσίες του προκειμένου να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θέλει να διασφαλίσει πως τυχόν παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ελβετίας στην παρούσα κατάσταση», ανέφερε.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων είναι προληπτικό μέτρο και εφαρμόζεται στον Μοδούρο και σε συνεργάτες του ως αλλοδαπά πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, ανέφερε η κυβέρνηση.

Δεν δόθηκαν αριθμοί και η κυβέρνηση δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια σχετικά με το αν και τι είδους περιουσιακά στοιχεία κατέχουν ο Μαδούρο και συνεργάτες του στην Ελβετία.