Νίκος Χριστοδουλίδης για αλλαγή του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων: «Δεν αποκλείουμε τίποτα»

Εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του παρακολυθεί συνεχώς τις εξελίξεις ενώ απάντησε και για τις βρετανικές βάσεις στη νησιωτική χώρα.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ροσερχόμενος στα Γραφεία του ΟΑΥ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση είναι επί ποδός λόγω των εξελίξεων, είπε ότι «παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις σε συνεργασία και με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα άλλα τρίτα κράτη, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των κρατών της περιοχής.

Το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου και η κρατική μηχανή είναι σε εγρήγορση. Χρειάζεται από όλους μας ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω στον κυπριακό λαό και την ίδια στιγμή πιστή τήρηση των όσων ανακοινώσεων γίνονται από πλευράς Κυβέρνησης, τόσο για τις εξελίξεις, την ίδια στιγμή και για τα όποια μέτρα προστασίας χρειάζονται, αν και εφόσον θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν.

Έχουμε προχωρήσει ειδικότερα η πολιτική προστασίας σε πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Καλώ το σύνολο του κυπριακού λαού απλά να γνωρίζει, να είναι σε εγρήγορση και πάντοτε με νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Αντιλαμβάνομαι την απόλυτα δικαιολογημένη ανησυχία του κυπριακού λαού. Η χώρα μας γνωρίζετε πολύ καλά ότι με κανένα τρόπο δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε επιθετικές ή πολεμικές επιχειρήσεις. Πάντοτε ήμασταν μέρος της λύσης και θα συνεχίσουμε με τον με τον ίδιο τρόπο».

Χριστοδουλίδης: Τι απαντά για το καθεστώς των βρετανικών βάσεων

Σε ερώτηση αν η κρίση θα διαρκέσει πέραν του μηνός, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι ένα ενδεχόμενο. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με ασφάλεια πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ μετά βεβαιότητας είναι όσο καιρό χρειαστεί θα συνεχίσουμε να είμαστε σε πλήρη εγρήγορση για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης».

Κληθείς να αναφερθεί στην ταξιδιωτική οδηγία της Βρετανίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι αναμενόμενες οι ταξιδιωτικές οδηγίες, είναι την ίδια στιγμή σημαντικό τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και εγώ να δίνουμε την πραγματική εικόνα, την πραγματική κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής τα περιστατικά που είχαμε αφορούσαν τις Βρετανικές Βάσεις και είναι σημαντικό να στέλνουμε την πραγματική εικόνα και είναι για αυτό που γίνονται κι αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις».

Ερωτηθείς αν προτίθεται η Λευκωσία μετά τη λήξη της κρίσης να ανοίξει το κεφάλαιο για τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει ερωτηθεί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και η απάντηση είναι, τίποτα δεν αποκλείω».

