H Νίνα Φλορ, οι ανιψιές της Νταϊάνα και οι αδερφές Νιάρχου στις καλεσμένες στο «Pink Ball» στο Βρετανικό Μουσείο

Ελληνικό χρώμα είχε το περιβόητο γκαλά του Βρετανικού Μουσείου «Pink Ball» το οποίο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, καθώς, αφενός δόθηκε φια φιλανθρωπικό δείπνο η αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, αφετέρου οι καλεσμένοι ακουμπούσαν ακόμα και τα ποτήρια με το ποτό τους πάνω στα γλυπτά ενώ υπήρχαν και λέιζερ που καταστρέφουν την αρχαία κληρονομιά.

Το γκαλά, αποτελούσε φόρο τιμής στην έκθεση του μουσείου «Αρχαία Ινδία: Ζωντανές παραδόσεις» και το «παρών» έδωσαν ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, ο Μικ Τζάγκερ, η Ναόμι Κάμπελ, αλλά και οι αδερφές Νιάρχου και η Νίνα Φλορ, σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες.

Ανάμεσα στις καλεσμένες ήταν και οι ανιψιές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που ωστόσο μαγνήτισαν τα βλέμματα με την ομορφιά τους. Πρόκειται για τη Λαίδη Αμέλια , τη Λαίδη Ελίζα και η Λαίδη Κίτι Σπένσερ που εμφανίστηκαν στα ροζ, όπως πρόσταζε το dress code του φιλανθρωπικού δείπνου.

Η Λαίδη Αμέλια και η Λαίδη Ελίζα είναι δίδυμες αδερφές και η Λαίδη Κίτι Σπένσερ, 34 ετών, είναι η μεγαλύτερη αδερφή τους,

Το θέμα με το γκάλα στο Βρετανικό Μουσείο συζητήθηκε και στην εκπομπή «Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεσπά κατά της Νίνα Φλορ και των υπόλοιπων Ελλήνων που βρέθηκαν εκεί.

«Για εμένα είναι απαράδεκτο αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι συμβολισμοί σε αυτή τη ζωή. Δεν είσαι Ελληνίδα, αλλά έχεις σχέση με την Ελλάδα. Υποτίθεται ότι αυτή είναι μια πρώην βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η παράδοσή μας, κάποια στιγμή είχαμε βασιλεία. Ορθώς δεν έχουμε τώρα βασιλεία. Οι ίδιοι έχουν επιλέξει ένα όνομα που συμβολίζει την Ελλάδα, το Ντε Γκρες. Όταν είσαι συγγενής μέλους της πρώην βασιλικής οικογένειας, η στοιχειώδης λογική λέει ότι δεν πας εκεί, γιατί θα σε βγάλουν μια φωτογραφία κι ότι εκεί θα γίνουν αίσχη» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής συμπλήρωσε: «Για εμένα δεν θα έπρεπε να έχει πάει κανένας Έλληνας σε αυτή την αίθουσα, γιατί νομιμοποιεί μια ασχήμια και ουσιαστικά ως Έλληνας αφαιρείς κάποια επιχειρήματα που πιθανόν τώρα να μπούνε στη φαρέτρα της ελληνικής διαπραγματευτικής πλευράς».