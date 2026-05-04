Νιράτζ Σαχ (Wayfair): Ποιος είναι ο πιο «χρυσοπληρωμένος» CEO στον κόσμο;

Οι απολαβές ενός CEO πάντα γίνονται αντικείμενο συζήτησης: Για παράδειγμα, ο Τιμ Κουκ της Αpple, που σύντομα πρόκειται να αποχωρήσει από το «τιμόνι» της, έχει λάβει συνολικά 2.396.887.967 δολάρια από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Αύγουστο του 2011.

Όταν διαδέχθηκε τον Στιβ Τζομπς, η κεφαλαιοποίηση της Apple ήταν 349 δισ. δολάρια ενώ σήμερα ανέρχεται σε 4 τρισ. δολάρια. Η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε κατά 3,6 τρισ. δολάρια υπό το σταθερό χέρι του «Καπετάνιου» Κουκ και με τη συνολική αμοιβή του ανέρχεται σε περίπου 2,4 δισ. δολάρια, σημαίνει πως έλαβε μόλις το 0,0655% αυτής της ξέφρενης ανόδου.

Ένα γεγονός υπεράνω αμφισβήτησης είναι ότι οι αμοιβές των CEO αυξάνονται σταθερά και ραγδαία: πέρυσι, σύμφωνα με την Equilar, ο μέσος ετήσιος μισθός των CEOs μεγάλων εταιρειών έφτασε τα 29.422.666 δολάρια, που αποτελεί ιστορικό υψηλό, με άλμα 23,2% από το 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr