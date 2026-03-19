Το νησί που έγινε ο «παράδεισος» των Porsche, λόγω του πολέμου στο Ιράν

Χιλιάδες πολυτελή αυτοκίνητα, στην πλειονότητά τους Porsche, που μεταφέρονται από την Ιαπωνία με προορισμό το Ντουμπάι, αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν στο νησί Λαμού της Κένυας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δίνει ώθηση στους αφρικανικούς ναυτιλιακούς κόμβους.

Τα κενυάτικα μέσα ενημέρωσης έδειξαν δεκάδες λαμπερές Porsche σταθμευμένες σε μια αποθήκη στο Λαμού, ένα παραδεισένιο νησί και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο η κυβέρνηση μετατρέπει σε έναν ακόμη σημαντικό μεταφορικό κόμβο.

Οι Porsche ήταν μεταξύ των περισσότερων από 4.000 οχημάτων που έπρεπε να εκφορτωθούν από την περασμένη εβδομάδα από δύο πλοία που ανήκουν στον ιταλικό Όμιλο Grimaldi.

Ο απόμερος παράδεισος των Porsche

Το τελευταίο πλοίο αναχώρησε από τη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας στις 24 Φεβρουαρίου, τέσσερις ημέρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο της ναυτιλιακής διαδρομής μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο λιμένας προορισμού, το Τζέμπελ Άλι στο Ντουμπάι, δέχτηκε ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις την 1η Μαρτίου.

Το Λαμού αναμένει ένα άλλο πλοίο μεταφοράς με 5.000 οχήματα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τοπικούς λιμενικούς αξιωματούχους: «Υπάρχουν ακόμα πλοία με φορτίο που προορίζονται για τον Κόλπο, αλλά καθώς η κατάσταση εκεί έχει επιδεινωθεί, αυτά τα πλοία ουσιαστικά περιπλανιούνται ή παρασύρονται στη θάλασσα», δήλωσε ο Αμπντουλαζίζ Μζε, διευθυντής του λιμανιού του Λαμού, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

«Δεν είναι κάτι για να πανηγυρίσουμε, επειδή οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα είναι μια εμπορική ευλογία», πρόσθεσε.

Τα αυτοκίνητα θα παραμείνουν στο λιμάνι έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δήλωσε ο Μζε. Η Αρχή Λιμένων της Κένυας ανέφερε ότι το Λαμού ήταν «προετοιμασμένο για αύξηση» της κυκλοφορίας λόγω του πολέμου.

Το λιμάνι του Λαμού ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2012 ως μέρος ενός περιφερειακού διαδρόμου μεταφορών αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που συνδέει το Νότιο Σουδάν και την Αιθιοπία με την ακτή της Κένυας και άρχισε να λειτουργεί το 2021. Οι λιμενικές αρχές της Κένυας αναφέρουν ότι το λιμάνι αναμένεται να εξελιχθεί στον κορυφαίο κόμβο μεταφόρτωσης βαθέων υδάτων της Αφρικής.