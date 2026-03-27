Η υπόθεση της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο Ράμος (Noelia Castillo Ramos) που «ήθελε να πάψει να υποφέρει και να φύγει από τη ζωή», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, άνοιξε ένα μεγάλο θέμα για την ευθανασία και το δικαίωμα στον θάνατο. Ήδη η 25χρονη κοπέλα, μόλις εχθές έκανε ευθανασία και μόλις σήμερα θεωρείται «νομικό σύμβολο».

Η Νοέλια γεννήθηκε 14 Νοεμβρίου του 2000, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Ξεφυλλίζοντας τις «σελίδες της ιστορίας της», θα δει κανείς ότι οι δυσκολίες της χρονολογούνται από το 2013, όταν ήταν 13 ετών. Oι γονείς της έχασαν το σπίτι τους και τέθηκε υπό κοινωνική φροντίδα, δηλαδή διέμενε σε ίδρυμα. Η οικογένειά της μάλιστα, είχε πρόβλημα εθισμών.

Η Νοέλια διαγνώστηκε με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

Όταν πλέον έφτασε τα 19, έφυγε από το καθεστώς κοινωνικής φροντίδας και ούσα ενήλικη άρχισε να ζει μόνη. Οι δυσκολίες όμως δεν τελείωσαν εκεί. Δύο βιασμοί σε νεαρή ηλικία ώθησαν την 25χρονη στο να ψάξει το δρόμο της ευθανασίας.

Νοέλια Καστίγιο: Οι καταγγελίες για βιασμούς

H Νοέλια, στην ενήλικη ζωή της κατήγγειλε δύο βιασμούς. Ο πρώτος φέρεται να ήταν από το πρώην αγόρι της και ο δεύτερος ήταν ένας ομαδικός βιασμός.

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τρεις νεαρούς το 2022. Λεπτομέρειες ωστόσο, για το περιστατικό δεν έχει δώσει.

Μετά τον δεύτερο βιασμό της, προσπάθησε να βάλει η ίδια τέλος στη ζωή της πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου. Τότε έμεινε παραπληγική και αιτήθηκε ευθανασία, μια αίτηση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2024, αφού η καταλανική περιφερειακή κυβερνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε «μη αναστρέψιμη» κλινική κατάσταση που της προκαλούσε «σοβαρή εξάρτηση, χρόνιο πόνο και εξουθενωτική ταλαιπωρία». Πληρούσε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Η οικογένειά της ως εμπόδιο στο δικαίωμά της

Η Νοέλια, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της, υπέφερε και πονούσε, ψυχικά και σωματικά.

Διαβάστε επίσης: «Έφυγε» από τη ζωή η 25χρονη Νοέλια: Υποβλήθηκε σε ευθανασία νωρίς το απόγευμα

Αν όλα είχαν πάει σύμφωνα με το σχέδιο, η Νοέλια θα είχε πεθάνει στις 2 Αυγούστου 2024. Αυτή ήταν η ημερομηνία που είχε αρχικά προγραμματιστεί η ευθανασία της. Ένα μήνα νωρίτερα, η νεαρή γυναίκα από τη Βαρκελώνη είχε λάβει ομόφωνη έγκριση από τον δημόσιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της σωστής διεξαγωγής του υποβοηθούμενου θανάτου στη βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας.

Όλα ήταν έτοιμα. Αλλά τότε εκδόθηκε μια εντολή διακοπής: ένα δικαστήριο της Βαρκελώνης είχε αποδεχθεί αίτηση του πατέρα της, Gerónimo Castillo, για προσωρινή διακοπή της ευθανασίας. Με την συμβουλή της υπερ-καθολικής ομάδας Abogados Cristianos, ο άνδρας μπλέξε την κόρη του σε έναν νομικό λαβύρινθο που την κράτησε ζωντανή, παρά τη θέλησή της, για 601 ημέρες.

Μετά όμως, κέρδισε τη μάχη με το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλωνίας να επικυρώνει το δικαίωμά της.

Σε αντίθεση με τον πατέρα της, η μητέρα της και η γιαγιά της, την υποστήριζαν. Ενώ δεν ήθελε να υποβληθεί σε ευθανασία, η μητέρα της δήλωσε: «Δεν θέλω να πεθάνει, θέλω να ζήσει. Είναι φρικτό», τονίζοντας πως, παρά τον πόνο, θα παραμείνει δίπλα της

Και οι φίλοι της Νοέλια, φέρεται να διαφωνούσαν με την απόφασή της. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το προσωπικό ασφαλείας αρνήθηκε επίσης την πρόσβαση σε μια φίλη της.

«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», δήλωσε η κα Rodriguez κλαίγοντας στην ισπανική εφημερίδα Okdiario.

Τελικά στις 26 Μαρτίου, πέθανε με ευθανασία, στο κέντρο μακροχρόνιας φροντίδας Sant Pere de Ribes στη Βαρκελώνη

Η συνέντευξη της Νοέλια Καστίγιο και η έκκλησή της για «ηρεμία»

Στην τελευταία της συνέντευξη, τέσσερις μέρες πριν πεθάνει, στην εκπομπή «Y ahora, Sonsoles» του Antena 3η Νοέλια Καστίγιο, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση.

Όπως η ίδια περιγράφει, η ζωή της τα τελευταία χρόνια ήταν ένας συνεχής «Γολγοθάς», με σοβαρά ψυχικά προβλήματα και βαθιά ταλαιπωρία, οδηγώντας τη στην επιθυμία για έναν αξιοπρεπή θάνατο.

«Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν, είναι απλώς η δική μου ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις τελευταίες της στιγμές, ανέφερε ότι θέλει να φύγει «όμορφα», φορώντας το αγαπημένο της φόρεμα και βαμμένη, σε έναν χώρο όπου νιώθει ασφάλεια. Εξήγησε επίσης ότι η διαδικασία θα γίνει με καταστολή και στη συνέχεια με ένεση, όπως η ίδια έχει ζητήσει. Παρά τη δραματικότητα της κατάστασης, δήλωσε πως δεν αισθάνεται φόβο, αλλά γαλήνη και απελευθέρωση, καθώς βλέπει το τέλος του πόνου της να πλησιάζει.