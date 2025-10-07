Νόμπελ Φυσικής: Απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες για την κβαντική σήραγγα

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 στους John Clarke, Michel H. Devoret και John M. Martinis για την κβαντική σήραγγα, μεταδίδουν σχετικά τα διεθνή ΜΜΕ.
Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 στους John Clarke, Michel H. Devoret και John M. Martinis «για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα».
Όπως κάνουν γνωστό τα διεθνή ΜΜΕ, τρεις επιστήμονες από αμερικανικά πανεπιστήμια κέρδισαν το Νόμπελ Φυσικής 2025 για το έργο τους στον τομέα της κβαντικής μηχανικής.
Οι νικητές είναι οι John Clarke, Michel H. Devoret και John M. Martinis.
Τα βραβεία Νόμπελ δημιουργήθηκαν από τον Σουηδό εφευρέτη Alfred Nobel, ο οποίος πέθανε το 1896. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορονών, που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 997.000 ευρώ.
Από το 1901 έως το 2024, απονεμήθηκαν 118 βραβεία Νόμπελ στη φυσική. Πέντε από τους 227 νικητές στη φυσική ήταν γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της Marie Curie το 1903.
Με πληροφορίες από Al Jazeera, Euronews
