Οι επιστήμονες Mary Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi κέρδισαν το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2025 για «τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή», ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο φορέας απονομής του βραβείου.

Οι νικητές για την ιατρική επιλέγονται από τη Νομπελίστικη Επιτροπή του Ιατρικού Πανεπιστημίου Karolinska της Σουηδίας και λαμβάνουν ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,2 εκατομμύρια δολάρια), καθώς και ένα χρυσό μετάλλιο που απονέμεται από τον βασιλιά της Σουηδίας.

Νόμπελ Ιατρικής: Τι δήλωσε ο αρμόδιος φορέας

«Οι ανακαλύψεις τους έθεσαν τα θεμέλια για ένα νέο πεδίο έρευνας και ώθησαν την ανάπτυξη νέων θεραπειών, για παράδειγμα για τον καρκίνο και τις αυτοάνοσες ασθένειες», ανέφερε ο φορέας απονομής των βραβείων σε δήλωσή του.

Τα βραβεία Νόμπελ θεσπίστηκαν σύμφωνα με τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, του Σουηδού εφευρέτη της δυναμίτιδας και πλούσιου επιχειρηματία. Απονέμονται από το 1901 για εξαιρετικές συνεισφορές στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, με διακοπές κυρίως κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων.

Το βραβείο οικονομικών προστέθηκε αργότερα και χρηματοδοτείται από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, τη Riksbank.

Οι νικητές επιλέγονται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων από διάφορα ιδρύματα. Όλα τα βραβεία απονέμονται στη Στοκχόλμη, εκτός από το Βραβείο Ειρήνης, το οποίο απονέμεται στο Όσλο — πιθανώς ως κληρονομιά της πολιτικής ένωσης μεταξύ Σουηδίας και Νορβηγίας κατά τη διάρκεια της ζωής του Νόμπελ.

