Ο βραβευμένος με Νόμπελ φυσικός Ντέιβιντ Γκρος πιστεύει ότι το τέλος της ανθρωπότητας είναι κοντά. Και δίνει και χρονικό ορίζοντα.

Ο Γκρος βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής πριν από 22 χρόνια, μαζί με τους Φρανκ Γουίλτσεκ και Χιου Ντέιβιντ Πόλιτζερ, για την «ανακάλυψη της ασυμπτωτικής ελευθερίας στη θεωρία της ισχυρής αλληλεπίδρασης».

Σήμερα μιλά στο Live Science για το πόσο πιθανή είναι πλέον μία πυρηνική καταστροφή, αλλά και για την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον ίδιο, κανένας άνθρωπος δεν θα έχει επιβιώσει μετά το 2060. Και η γνώμη του, έχει κάποια βαρύτητα.

«Ακόμα και μετά το τέλος του Ψυχρού Πόλεμου, όταν είχαν συνθήκες για τον έλεγχο των στρατηγικών όπλων - όλες αυτές έχουν εξαφανιστεί πια - υπήρχαν εκτιμήσεις που όριζαν μία πιθανότητα 1% να υπάρξει πυρηνικό ατύχημα κάθε χρόνο» εξήγησε ο επιστήμονας.

«Πιστεύω ότι δεν είναι αυστηρή εκτίμηση» είπε και διπλασίασε, μάλιστα, τον κίνδυνο, λέγοντας πως οι πιθανότητες κατά τον ίδιο είναι πιο κοντά στο 2%.

«Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής, στην περίπτωση του δύο τοις εκατό ετησίως, είναι περίπου 35 χρόνια» σημείωσε.

Ο υπολογισμός αυτός προκύπτει από εξισώσεις που δεν διαφέρουν πολύ από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του χρόνου ημι-ζωής των ραδιενεργών υλικών.

«Τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, όπως μπορείτε να δείτε κάθε φορά που διαβάζετε εφημερίδες» συμπλήρωσε και έκανε λόγο για τις εντάσεις στην Ινδία, το Πακιστάν, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ακόμα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία για τα πυρηνικά.

«Υπάρχουν, πλέον, εννέα πυρηνικές δυνάμεις. Ακόμα και αν υπήρχαν τρεις, θα ήταν πιο περίπλοκο από δύο» είπε.

Αλλά, ακόμα και αν δεν υπάρξει αυτό το πυρηνικό ατύχημα και οι μεγάλες δυνάμεις καταλήξουν σε συμφωνίες, ο δεύτερος κίνδυνος - η άνοδος του AI - δεν θα σταματήσει.

«Οι συμφωνίες, οι κανόνες μεταξύ των χωρών, όλα καταρρέουν. Τα όπλα γίνονται όλο και πιο τρελά. Ο αυτοματισμός, και ίσως ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν τον έλεγχο αυτών των μέσων πολύ σύντομα. Θα είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούμε στο να κάνουμε την τεχνητή νοημοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις επειδή ενεργεί τόσο γρήγορα».

Σε σχετική ερώτηση του μέσου αναφορικά με το πώς βλέπει το μέλλον, επεσήμανε πως «έχει πάθει εμμονή με αυτό το ζήτημα τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι το μέλλον των ιδεών και της κατανόησης της φύσης, αλλά το μέλλον της επιβίωσης της ανθρωπότητας».

Κάπως τρομακτικά, ο 85χρονος αποκάλυψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι περιστασιακά ένοχη για «παραισθήσεις», που σημαίνει ότι μπορεί να παράγει ανακριβή αποτελέσματα.