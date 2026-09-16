Το non politica για τη Γάζα, άφησε μόνο τον Σίραν: Παραιτήθηκαν όλα τα σχήματα μετά το «κόψιμο» του Μάκλμορ

Όλα τα σχήματα που συμμετείχαν στην αμερικανική περιοδεία του Εντ Σίραν παραιτήθηκαν, ύστερα από την απομάκρυνση του Μάκλμορ. Ο καλλιτέχνης «απολύθηκε» ύστερα από δηλώσεις που έκανε επί σκηνής υπέρ της Παλαιστίνης.

Μεταξύ εκείνων που αποχωρούν είναι και ο Φινέας, ο αδελφός και στενός συνεργάτης της Μπίλι Άιλις. «Οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να αναγκάζονται σε σιωπή όταν μιλούν για τους καταπιεσμένους» τόνισε σε δήλωσή του και εξέφρασε τη στήριξή του στην Παλαιστίνη και τους κατοίκους της.

Επίσης, αποχώρησαν ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Άαρον Ρόου, το συγκρότημα από τη Δανία Lukas Graham και το ιρλανδικό φολκ συγκρότημα Beoga, το οποίο συνόδευσε τον Σίραν στη σκηνή σε κάθε του εμφάνιση.

Οι Lukas Graham τόνισαν πως δεν μπορεί να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα να μιλούν «για τον πόλεμο, για τη δολοφονία αμάχων, για παιδιά που αξίζουν να μεγαλώσουν. Απ΄όποια χώρα και αν είναι. Όποια είναι η σημαία που κυματίζει από πάνω τους».

Από πλευράς του ο Ρόου, ο καλλιτέχνης που άνοιξε τις συναυλίες του Σίραν στην Αυστραλία, σημείωσε πως δεν ήταν εύκολη απόφαση για εκείνον. «Ο Εντ είναι φίλος μου και έχει αλλάξει τη ζωή μου. Δεν θα μπορούσα να τον ευχαριστήσω αρκετά γι΄αυτό».

Οι Beoga, με τη σειρά τους, έγραψαν: «Ως μουσικοί, το να παίζουμε σε τόσο κόσμο κάθε βράδυ είναι όνειρο, αλλά το να εμφανιζόμαστε σε χώρους που φιμώνουν όποιον τάσσεται υπέρ μιας ελεύθερης Παλαιστίνης δεν αποτελεί επιλογή για εμάς».

Η απομάκρυνση του Μάκλμορ

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν ο Μάκλμορ εμφανίστηκε σε συναυλία του Σίραν στο Νιού Τζέρσι και δήλωσε, επί σκηνής:

«Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο ήθελα εξαρχής να κάνω αυτή την περιοδεία είναι για να μπορώ να στέκομαι σε στάδια σαν αυτό και να λέω δύο λέξεις που είναι πολύ, μα πολύ αγαπητές στην καρδιά μου: Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Ύστερα ερμήνευσε το τραγούδι Hind's Hall, το οποίο είναι αφιερωμένο στους διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Πανεπιστήμιο Columbia και επικρίνει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα. Την ώρα που τραγουδούσε, πίσω του παρουσιάζονταν εικόνες καταστροφής στη χειμαζόμενη Γάζα.

Μέρος του κοινού υποδέχθηκε τις δηλώσεις του με επευφημίες, άλλοι πάλι, στο διαδίκτυο, τον κατέκριναν έντονα.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν επικρίσεις από εβραϊκές οργανώσεις, με αποτέλεσμα ορισμένοι χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων να ασκήσουν πιέσεις στους διοργανωτές της περιοδείας, ώστε να τον αποκλείσουν.

Ο Σίραν και το non politica

Ο ίδιος ο Έντ Σίραν ισχυρίστηκε πως η απόφαση για την απομάκρυνση του συναδέλφου του δεν ήταν δική του, αλλά των διοργανωτών.

«Η απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η περιοδεία του Macklemore ήταν του διοργανωτή, όχι δική μου» σημείωσε σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Δεν θα απογοήτευα ποτέ τους θαυμαστές που είχαν κάνει τα σχέδιά τους, ούτε θα εγκατέλειπα το συνεργείο της περιοδείας, καθώς και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που άνοιγαν τις συναυλίες και τους μουσικούς, οι οποίοι βασίζονται σε εμένα για τη δουλειά και τα προς το ζην» συμπλήρωσε.

Αν και ο διάσημος καλλιτέχνης δήλωσε ότι ένιωθε «συντετριμμένος από τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης» και ότι «τα δεινά και ο πόνος που προκαλούνται και στις δύο πλευρές αποτελούν ανθρώπινη τραγωδία», επιχείρησε, επίσης, να εξηγήσει την απόφασή του να κρατήσει αποστάσεις από πολιτικά ζητήματα.

«Δεν είμαι συνένοχος», έγραψε. «Έχω τις δικές μου προσωπικές απόψεις για αυτή την ολέθρια σύγκρουση. Το γεγονός ότι επιλέγω να μην τοποθετούμαι δημόσια δεν σημαίνει ότι δεν έχω άποψη, ούτε ότι αδιαφορώ. Ούτε σημαίνει ότι δεν στηρίζω σκοπούς με τον δικό μου, προσωπικό τρόπο».

«Υπάρχει λόγος που δεν χρησιμοποιώ το επαγγελματικό μου βήμα για πολιτική, στο κοινό μου υπάρχουν νεαρά άτομα, συχνά παιδιά, όλων των καταβολών. Όσοι έρχονται στα show μου δεν περιμένουν πως θα υπάρξει κάποιο πολιτικό φόρουμ. Σέβομαι την ενέργεια και τον σκοπό του Μάκλμορ να φωνάξει γι΄αυτά που πιστεύει. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για πολλαπλές προσεγγίσεις με τον ίδιο στόχο: την ειρήνη.

«Επιλέγω να αξιοποιήσω τη φήμη και το βήμα που διαθέτω για να προσφέρω ένα αίσθημα ασφάλειας και ένα καταφύγιο, να προάγω τη διπλωματία και να διατηρώ ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, αντί να τους κλείνω. Αν το μόνο που επιδιώκουμε είναι να υψώνουμε τη φωνή μας περισσότερο από τους άλλους, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αγωνιστεί κανείς υπέρ της αλλαγής» κατέληξε.