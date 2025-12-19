Νορβηγία: Αγωνία για την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα

Αγωνία επικρατεί στη Νορβηγία για την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία πιθανότατα θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα, καθώς η υγεία της έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, δήλωσε η βασιλική οικογένεια της χώρας.

Η 52χρονη πριγκίπισσα διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018. Η εκφυλιστική ασθένεια δημιουργεί ουλώδη ιστό που σκληραίνει τους πνεύμονες, καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή και την είσοδο οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματος, αναφέρει το BBC.

Οι εξετάσεις το φθινόπωρο έδειξαν «σαφή επιδείνωση» της υγείας της, δήλωσε το παλάτι την Παρασκευή. «Φτάνουμε στο σημείο όπου θα είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση πνεύμονα», δήλωσε ο Άρ Μάρτιν Χολμ, επικεφαλής της αναπνευστικής ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο.

Νορβηγία - Τα επόμενα βήματα για την πριγκίπισσα

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι η ασθένειά της εξελίχθηκε «γρηγορότερα από ό,τι ήλπιζα».

Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα μπει στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, δήλωσε ο Δρ Χολμ. Το παλάτι δήλωσε ότι οι γιατροί της έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης για χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης πνεύμονα.

Στη Νορβηγία, υπάρχουν συνήθως μεταξύ 20 και 40 ασθενείς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα και η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ δεν θα τύχει προνομιακής μεταχείρισης εάν συμπεριληφθεί στη λίστα, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αν και δεν βρίσκεται ακόμη σε λίστα δωρητών, η Δρ Χολμ είπε ότι η ομάδα υγειονομικής περίθαλψης που την υπηρετεί «πραγματοποιεί τις απαραίτητες προετοιμασίες για να διασφαλίσει ότι [η μεταμόσχευση] θα είναι δυνατή όταν έρθει η ώρα».

Το παλάτι ανέφερε ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είχε «αυξανόμενη ανάγκη» για ξεκούραση και ένα στοχευμένο πρόγραμμα άσκησης.

Ωστόσο, «είχε εκφράσει έντονο ενδιαφέρον να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της», πρόσθεσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή. Τα βασιλικά της καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της θα προσαρμοστούν στα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας της.

Ο Δρ Χολμ περιέγραψε την πνευμονική ίνωση στους δημοσιογράφους ως μια «επικίνδυνη ασθένεια» που συχνά δεν μπορούσε να παρατηρηθεί επειδή εξαρτιόταν από το πόσο άρρωστο ήταν ένα άτομο.

Σε ηρεμία, μπορεί να είναι σε θέση να αναπνέουν κανονικά, εξήγησε, αλλά όταν καταβάλλουν προσπάθεια - μέσω άσκησης, για παράδειγμα - οι πνεύμονές τους «δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν».

Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον και η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας παρευρίσκονται στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο ΌσλοΡόιτερς

Πεζοπορία ή σκι - οι δραστηριότητες που απολαμβάνει η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάακον (αριστερά) - δεν είναι πλέον δυνατές.

Ο σύζυγος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, πρίγκιπας Χάακον, μελλοντικός βασιλιάς της Νορβηγίας, κάθισε δίπλα της για μια συνέντευξη με το NRK, στην οποία εξήγησε ότι μπορεί να φαίνεται «απόλυτα καλά» όταν κάθεται ακίνητη, αλλά είπε ότι είχε παρατηρήσει ότι δυσκολευόταν περισσότερο με την αναπνοή.