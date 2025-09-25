Νορβηγία: Κατασχέθηκε drone κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο

Οι Αρχές της Νορβηγίας, όπως έγινε γνωστό, κατάσχεσαν ένα drone που χειριζόταν ένας αλλοδαπός κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο, ανακοίνωσε την Πέμπτη εισαγγελέας της νορβηγικής αστυνομίας.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα 50 ετών για πτήση με drone σε απαγορευμένη περιοχή, αν και αυτό δεν προκάλεσε διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε η Λίζα Μάρι Λόκε, επικεφαλής της εισαγγελίας της ανατολικής αστυνομικής περιφέρειας της Νορβηγίας.

Δεν συνελήφθη, αλλά θα ανακριθεί από την αστυνομία, πρόσθεσε, αρνούμενη να διευκρινίσει την εθνικότητα του άνδρα. Η σύλληψη έρχεται μετά την πτήση drones γύρω από το αεροδρόμιο του Όσλο τη Δευτέρα το βράδυ, η οποία προκάλεσε το κλείσιμο του αεροδρομίου για αρκετές ώρες.

Νορβηγία: Προβλήματα και στη Δανία

Η γειτονική Δανία, τις τελευταίες ημέρες, ερευνά τις πτήσεις αρκετών drone πάνω από τον εναέριο χώρο της. Αν και οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει στο ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις εισβολές, οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι μόνο ένας «ικανός δράστης» θα μπορούσε να έχει πραγματοποιήσει τις πτήσεις.

Αύριο, οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν με τον Επίτροπο Άμυνας Ανδριους Κουμπίλιους τις μελλοντικές άμυνες κατά των drone. Η Δανία έχει επίσης προσκληθεί σε αυτή τη συνάντηση.

Με πληροφορίες από Euractiv