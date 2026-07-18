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Νορβηγία: Μία φωτιά και 100 κατεστραμμένα σπίτια αργότερα - Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που θυμάται η χώρα

Η μεγαλύτερη φωτιά σε οικιστική περιοχή στη σύγχρονη ιστορία της, κατέστρεψε περισσότερα από 100 σπίτια στη Νορβηγία.

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Η μεγάλη φωτιά στη Νορβηγία
Η μεγάλη φωτιά στη Νορβηγία | Youtube - APT
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Η μεγαλύτερη φωτιά σε οικιστική περιοχή στη σύγχρονη ιστορία κατέστρεψε περισσότερα από 100 σπίτια στη Νορβηγία, ενώ ανάγκασε εκατοντάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις εστίες τους, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Η πυρκαγιά στη νότια Νορβηγία ξεκίνησε σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντράμεν γύρω στις 3:30 μ.μ. την Παρασκευή, ανέφερε η αστυνομία. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην περιοχή και σε κοντινά δάση. Οι πυροσβέστες συνέχισαν τις προσπάθειές τους το Σάββατο το πρωί για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Η Νορβηγική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας δήλωσε το Σάββατο ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά αυτού του είδους στη σύγχρονη εποχή. Το NRK, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νορβηγίας, μετέδωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι μετέβησαν σε κέντρο εκκένωσης.

Δεν έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι κάτοικοι, ανέφερε η αστυνομία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Το Ντράμεν βρίσκεται περίπου 34 χιλιόμετρα (21 μίλια) νοτιοδυτικά του Όσλο, αναφέρει ο Associated Press.

 

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