Η μεγαλύτερη φωτιά σε οικιστική περιοχή στη σύγχρονη ιστορία κατέστρεψε περισσότερα από 100 σπίτια στη Νορβηγία, ενώ ανάγκασε εκατοντάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις εστίες τους, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Η πυρκαγιά στη νότια Νορβηγία ξεκίνησε σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντράμεν γύρω στις 3:30 μ.μ. την Παρασκευή, ανέφερε η αστυνομία. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην περιοχή και σε κοντινά δάση. Οι πυροσβέστες συνέχισαν τις προσπάθειές τους το Σάββατο το πρωί για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Η Νορβηγική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας δήλωσε το Σάββατο ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά αυτού του είδους στη σύγχρονη εποχή. Το NRK, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νορβηγίας, μετέδωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι μετέβησαν σε κέντρο εκκένωσης.

Δεν έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι κάτοικοι, ανέφερε η αστυνομία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Το Ντράμεν βρίσκεται περίπου 34 χιλιόμετρα (21 μίλια) νοτιοδυτικά του Όσλο, αναφέρει ο Associated Press.

A fire in Norway destroyed more than 100 homes



Due to the rapid spread of the flames in the municipality of Drammen, authorities evacuated several hundred residents.



One firefighter suffered minor injuries, and eight police officers were affected by smoke inhalation.… pic.twitter.com/DKywnbvFbt — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026