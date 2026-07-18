Η μεγαλύτερη φωτιά σε οικιστική περιοχή στη σύγχρονη ιστορία κατέστρεψε περισσότερα από 100 σπίτια στη Νορβηγία, ενώ ανάγκασε εκατοντάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις εστίες τους, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.
Η πυρκαγιά στη νότια Νορβηγία ξεκίνησε σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντράμεν γύρω στις 3:30 μ.μ. την Παρασκευή, ανέφερε η αστυνομία. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην περιοχή και σε κοντινά δάση. Οι πυροσβέστες συνέχισαν τις προσπάθειές τους το Σάββατο το πρωί για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Η Νορβηγική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας δήλωσε το Σάββατο ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά αυτού του είδους στη σύγχρονη εποχή. Το NRK, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νορβηγίας, μετέδωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι μετέβησαν σε κέντρο εκκένωσης.
Δεν έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι κάτοικοι, ανέφερε η αστυνομία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Το Ντράμεν βρίσκεται περίπου 34 χιλιόμετρα (21 μίλια) νοτιοδυτικά του Όσλο, αναφέρει ο Associated Press.
- Γιατί καίγεται το Παρίσι με αφορμή ποδοσφαιρικούς αγώνες: Τα αίτια πίσω από τις συχνές ταραχές
- «Περιμέναμε μετρό, όχι να κινδυνεύουμε»: Στους δρόμους της Κυψέλης που πέρασε ο μετροπόντικας
- Την σκότωσε και πήγε στο καφενείο να δει τον Άγιαξ: Ένα αδιανόητα κυνικό έγκλημα
- Από το «Insomnia» στην «Οδύσσεια»: Ένα ψύχραιμο ranking για τις ταινίες του Νόλαν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.