Νορβηγία: Πάνω από 50 σπίτια καταστράφηκαν από μεγάλη φωτιά – Εκκενώσεις κατοίκων κοντά στο Όσλο

Περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας φωτιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν, στη νότια Νορβηγία. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο.
Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, όπου ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού.
Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή αγνοούμενοι.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.
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