Νοσοκομείο του 16ου αιώνα ανακαλύφθηκε στο Περού: Ποιος ήταν ο Έλληνας που το ίδρυσε

Αρχαιολόγοι στο Περού ανακάλυψαν τα κατάλοιπα νοσοκομείου της αποικιακής περιόδου, που χρονολογείται στον 16ο αιώνα, το οποίο περιέθαλπε άρρωστους ναυτικούς που έπιαναν λιμάνι σε πόλεις του Ειρηνικού, όταν η χώρα ήταν ισπανική αποικία.

Έξι ανθρώπινοι σκελετοί, πιθανότατα ασθενών, εντοπίστηκαν θαμμένοι μέσα σε ορθογώνιες κατασκευές. Μια κεραμική λυχνία, που χρησιμοποιούνταν για φωτισμό στο σκοτάδι με κεριά, βρέθηκε στο ύψος του χεριού ενός από τους σκελετούς, μεταφέρει το Euronews.

Το νοσοκομείο ιδρύθηκε πιθανότατα τη δεκαετία του 1570 από έναν Έλληνα ναυτικό, τον Μιγκέλ ντε Ακόστα, και διέθετε έως και 70 κλίνες, σύμφωνα με τον Ισπανό ιησουίτη ιερέα Μπερναμπέ Κόμπο και το χρονικό του «Η Ιστορία της Ίδρυσης της Λίμα».

Περού - Το «ελληνικό» νοσοκομείο των Κονκισταδόρες

Από τους μισθούς των ναυτικών γίνονταν κρατήσεις για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του νοσοκομείου.

Οι ειδικοί εντόπισαν επίσης την είσοδο μιας γειτονικής εκκλησίας, της Iglesia del Espíritu Santo (σ.σ. Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος), όπου τελούνταν λειτουργίες για τους ασθενείς. Η ύπαρξη της εκκλησίας είχε καταγραφεί από Ισπανούς χρονικογράφους που έγραψαν για την ίδρυση της Λίμα το 1535.

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Το να χτίζεται ένα νοσοκομείο δίπλα σε μια εκκλησία ήταν συνηθισμένη πρακτική εκείνη την εποχή, εξήγησε ο αρχαιολόγος Ερνέστο Ολάσο, που συντονίζει τις ανασκαφές, καθώς επέτρεπε στους ασθενείς να παρακολουθούν τη λειτουργία.

Το νοσοκομείο λειτούργησε έως λίγο πριν από το 1821, όταν κηρύχθηκε η ανεξαρτησία του Περού. Οι λόγοι της παύσης λειτουργίας του παραμένουν άγνωστοι.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων δύο πλευρικούς τοίχους από πέτρα, τούβλο και ωμή πλίνθο, δεμένους μεταξύ τους με ασβέστη, άμμο και νερό, καθώς και κεραμικά πλακίδια καλυμμένα με αδιαφανή λευκή υάλωση και διακοσμημένα με ορυκτές χρωστικές.

«Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ίδια η αρχιτεκτονική, που διατηρεί παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, τα οποία έχουμε αποκαταστήσει, μεταξύ των οποίων ένα βαλενθιάνικο πλακόστρωτο δάπεδο του 18ου αιώνα και μια περιοχή με πολύ ενδιαφέροντα προϊσπανικά κατάλοιπα», εξήγησε ο Ολάσο.

Το νοσοκομείο και η εκκλησία βρέθηκαν κοντά στο προσκύνημα της Αγίας Ρόζας της Λίμα, της πρώτης καθολικής αγίας που γεννήθηκε στην αμερικανική ήπειρο.