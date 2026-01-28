Νότια Κορέα: 20 μήνες φυλάκιση για την πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι για διαφθορά

Νοτιοκορεατικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι σε φυλάκιση 20 μηνών αφού την έκρινε ένοχη ότι αποδέχθηκε δωροδοκίες από στελέχη της Εκκλησίας της Ενοποίησης με αντάλλαγμα πολιτικές χάρες.

Το δικαστήριο απάλλαξε την Κιμ από κατηγορίες για χειραγώγηση των τιμών μετοχών και για παραβίαση του νόμου περί χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων.

Η καταδίκη της ανακοινώθηκε μετά τη φυλάκιση του συζύγου της, του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος καθαιρέθηκε πέρυσι από το αξίωμά του για την κίνησή του να κηρύξει το 2024 στρατιωτικό νόμο.

South Korea’s former first lady sentenced to 20 months in prison for corruption https://t.co/MFBq4amYHE pic.twitter.com/n9KAyjJ948 — New York Post (@nypost) January 28, 2026

«Η κατηγορουμένη καταδικάσθηκε σε φυλάκιση ενός έτους και οκτώ μηνών», δήλωσε ο δικαστής Γου Ιν-σουνγκ του δικαστηρίου της κεντρικής περιφέρειας της Σεούλ.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει κάθειρξη 15 ετών και πρόστιμα 2,9 δισεκατομμυρίων γουόν (2 εκατομμύρια δολάρια) για τις κατηγορίες σε βάρος της, στις οποίες περιλαμβανόταν ότι δέχθηκε πολυτελείς τσάντες Chanel και ένα διαμαντένιο κολιέ από την Εκκλησία της Ενοποίησης ως αντάλλαγμα για πολιτικές χάρες.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι είναι ένοχη για χειραγώγηση των τιμών των μετοχών και παραβίαση των νόμων για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων.

Η Κιμ είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος της είπε ότι η ομάδα του θα εξετάσει την απόφαση και θα αποφασίσει αν θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης για δωροδοκία.