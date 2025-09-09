Νότια Κορέα: Δεκάδες γυναίκες καταθέτουν αγωγή εναντίον του αμερικανικού στρατού για πορνεία και βία

Δεκάδες γυναίκες από τη Νότια Κορέα που αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με την πορνεία για τους Αμερικανούς στρατιώτες που ήταν στη χώρα, κατέθεσαν μια ιστορική αγωγή κατηγορώντας τον αμερικανικό στρατό ότι έπαιξε συστηματικό ρόλο στην κακοποίησή τους.

Γνωστές ως «γυναίκες του Camptown», ισχυρίζονται ότι υπέστησαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγκάστηκαν να υποβάλλονται σε τακτικές εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, κρατήθηκαν σε απομόνωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπέστησαν βίαιη μεταχείριση σε αυτά τα κρατικά πορνεία.

Η αγωγή, που κατατέθηκε από περισσότερες από 100 γυναίκες, σύμφωνα με το AFP, απαιτεί επίσημη συγγνώμη και οικονομική αποζημίωση, ενώ στοχεύει να καταστήσει το αμερικανικό στρατό υπεύθυνο για τον ρόλο του σε αυτό το κρατικά υποστηριζόμενο σύστημα, το οποίο οι τοπικοί αξιωματούχοι και ο στρατός φέρεται να αντιμετώπιζαν ως τρόπο υποστήριξης της οικονομίας και προστασίας των στρατευμάτων από ασθένειες.

Η υπόθεση ακολουθεί μια απόφαση του 2022, στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας διέταξε την κυβέρνηση να αποζημιώσει τις γυναίκες για την ενθάρρυνση της πορνείας για τους στρατιώτες του αμερικανικού στρατού. Η απόφαση έκρινε την κυβέρνηση υπεύθυνη για την «δικαιολογία και ενθάρρυνση» της πορνείας στις στρατιωτικές πόλεις, με σκοπό τη διατήρηση της στρατιωτικής συμμαχίας της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ και την προσέλκυση αμερικανικών δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, υπήρχαν «ειδικές μονάδες γυναικών αναψυχής» για τους νοτιοκορεάτες στρατιώτες και «σταθμοί αναψυχής» για τις αμερικανικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Μετά τον πόλεμο, πολλές από αυτές τις γυναίκες φέρεται να εργάστηκαν σε gijichon, ή «στρατιωτικές πόλεις», που ιδρύθηκαν γύρω από αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η ιστορία της γυναίκας που υπέστη κακοποίηση στα 16

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα (09/09), μια 66χρονη γυναίκα μοιράστηκε την οδυνηρή της εμπειρία, αποκαλύπτοντας ότι ήταν μόλις 16 ετών όταν την πούλησαν σε έναν νταβατζή που εξυπηρετούσε Αμερικανούς στρατιώτες.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό ότι γνώριζε πλήρως την εκμετάλλευση ανηλίκων, αλλά έκανα τα στραβά μάτια στην κακοποίηση.

Είπε επίσης ότι υπήρχε έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης για τις γυναίκες που βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με αυτήν.

Η αγωγή ζητά αποζημίωση 10 εκατομμυρίων γουόν (ή 7.200 δολάρια) για κάθε θύμα.

Σε αντίθεση με τη συμπάθεια που εκφράστηκε ευρέως προς τις γυναίκες που αναγκάστηκαν σε σεξουαλική σκλαβιά από Ιάπωνες στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αυτές οι γυναίκες έχουν αφεθεί να υποφέρουν σιωπηλά, σύμφωνα με την αγωγή.

Περιέγραψαν ότι ζούσαν κάτω από ένα σύννεφο ντροπής, περιθωριοποιημένες από μια κοινωνία που τις θεωρούσε ως μια κρυφή, δυσάρεστη συνέπεια της συμμαχίας μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των γυναικών, όσες βρέθηκαν θετικές σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα κρατήθηκαν σε εγκαταστάσεις με παράθυρα με κάγκελα, όπου τους χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις πενικιλίνης. Ορισμένες πέθαναν από πενικιλινικό σοκ, σύμφωνα με την αγωγή.

Οι δικηγόροι τους ισχυρίστηκαν ότι ο αμερικανικός στρατός επέμεινε στην απομόνωσή τους, ενώ οι τοπικές αρχές συμμορφώθηκαν, όπως αποδεικνύεται από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Το σύστημα λειτούργησε τουλάχιστον μέχρι το 2004, ισχυρίστηκε ο δικηγόρος των γυναικών, παρά το γεγονός ότι η πορνεία είναι παράνομη στη Νότια Κορέα.

Πηγή: independent.co.uk