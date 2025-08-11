Νότια Κορέα: Το δημογραφικό συρρικνώνει τον στρατό της - Μείωση έως και 20%

Η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση στην εθνική της άμυνα, καθώς ο στρατός της έχει μειωθεί σε περίπου 450.000 ενεργά μέλη — μια πτώση σχεδόν 20% μέσα σε έξι χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το BBC, η μείωση αυτή θέτει τη χώρα κάτω από το κρίσιμο όριο των 500.000 στρατιωτών, το οποίο οι ειδικοί θεωρούν απαραίτητο για την αμυντική ετοιμότητα απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

Η βασική αιτία αυτής της στρατιωτικής συρρίκνωσης είναι η δραματική πτώση του ποσοστού γεννήσεων. Με μόλις 0,75 παιδιά ανά γυναίκα το 2024 — το χαμηλότερο ποσοστό παγκοσμίως — η Νότια Κορέα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πληθυσμιακή κρίση που απειλεί να μειώσει τον πληθυσμό της κατά το ήμισυ μέσα σε 60 χρόνια.

Η χώρα διατηρεί υποχρεωτική στρατιωτική θητεία διάρκειας 18 μηνών για όλους τους αρτιμελείς άνδρες, καθώς βρίσκεται τεχνικά ακόμη σε πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα, η οποία φημολογείται ότι διαθέτει περίπου 1,3 εκατομμύρια ενεργά στρατιωτικά μέλη.

Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνας, ο αριθμός των μεραρχιών έχει μειωθεί από 59 σε 42 από το 2006, με αρκετές μονάδες να συγχωνεύονται ή να διαλύονται.

Ως απάντηση στις γεωπολιτικές εντάσεις, η Νότια Κορέα έχει αυξήσει σημαντικά τον αμυντικό της προϋπολογισμό, ο οποίος για το 2025 ανέρχεται σε πάνω από 60 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 43 δισεκατομμύρια δολάρια) — ποσό που ξεπερνά το ΑΕΠ της Βόρειας Κορέας.

Η στρατιωτική θητεία παραμένει αμφιλεγόμενο θέμα, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι διαταράσσει την επαγγελματική πορεία των νέων ανδρών. Παράλληλα, ορισμένοι συντηρητικοί κύκλοι προτείνουν την επέκταση της θητείας και στις γυναίκες, ως λύση στην δημογραφική κρίση.

Ερευνητές προειδοποιούν ότι η Νότια Κορέα χρειάζεται «αποφασιστική δράση σε εθνικό επίπεδο» για να διατηρήσει τουλάχιστον 500.000 στρατιώτες, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε πιθανή απειλή από τον Βορρά.

Η στρατηγική ισορροπία στην κορεατική χερσόνησο εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την τεχνολογία και τον εξοπλισμό, αλλά και από τη δημογραφική ανθεκτικότητα της χώρας.

Πηγή: BBC