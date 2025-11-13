Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε σε αγορά - 20 τραυματίες και 2 άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους

Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, τραυματίζοντας τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους, δυο από τους οποίους δεν έχουν τις αισθήσεις τους, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας.

