Νότια Κορέα: Ισόβια στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιόλ για «σχέδιο εξέγερσης» - Οι σκοτεινές του κινήσεις

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιόλ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη σήμερα, Πέμπτη (19/02), με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για σχέδιο εξέγερσης κατά τη διάρκεια της βραχύβιας επιβολής στρατιωτικού νόμου, η οποία βύθισε τη χώρα σε πολιτικό χάος και απείλησε να διαλύσει δεκαετίες δημοκρατίας.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, λέγοντας ότι υπήρχαν «αντικρατικές δυνάμεις» εντός των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ήταν συμπαθείς προς τη Βόρεια Κορέα.

Ένοπλοι στρατιώτες κατέβηκαν στο κοινοβούλιο με ελικόπτερο και επιχείρησαν να εισβάλουν στην αίθουσα όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι νομοθέτες.

Σοκαρισμένοι και θυμωμένοι πολίτες, μαζί με βουλευτές και προσωπικό του κοινοβουλίου, έσπευσαν να φράξουν τις εισόδους και αγωνίστηκαν για να εμποδίσουν τους στρατιώτες να φτάσουν στην αίθουσα. Οι χαοτικές σκηνές, μεταδόθηκαν ζωντανά στην τηλεόραση.

Στόχος του να παραλύσει την Εθνοσυνέλευση

Πλήθος υποστηρικτών του Γιουν συγκεντρώθηκε έξω από το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ, παρακολουθώντας τη διαδικασία σε μια μεγάλη οθόνη καθώς μεταδιδόταν ζωντανά στο έθνος.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου δήλωσε ότι ήταν σαφές ότι η πρόθεση του Γιουν ήταν να παραλύσει την Εθνοσυνέλευση για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η ίδια η πράξη της αποστολής ένοπλων στρατιωτών στο κτίριο του κοινοβουλίου και η μεταφορά τους με ελικόπτερο συνιστούσε πράξεις εξέγερσης, επεσήμανε.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιούν κρίθηκε, επίσης, ένοχος την Πέμπτη για συμμετοχή σε σημαντική εξέγερση και καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης. Είχε προηγουμένως αναλάβει την ευθύνη για την εντολή που έδωσε στους στρατιώτες να επιβάλουν στρατιωτικό νόμο.

Αναβίωσαν σκοτεινές μνήμες

Οι κινήσεις του τότε προέδρου αναβίωσαν σκοτεινές μνήμες του αυταρχικού παρελθόντος της χώρας, βύθισαν τη Νότια Κορέα σε μια συνταγματική κρίση και καταδικάστηκαν ευρέως ως χτύπημα στην καρδιά της δημοκρατίας του έθνους.

Ο Γιουν Σουκ Γιόλ άλλαξε πορεία μέσα σε έξι ώρες, αφού οι νομοθέτες εισέβαλαν στο κοινοβούλιο και ψήφισαν ομόφωνα για να το μπλοκάρουν.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Νότια Κορέα έχει μετατραπεί σε μια ισχυρή δημοκρατία, με τακτικές διαδηλώσεις, ελευθερία λόγου, δίκαιες εκλογές και ειρηνικές μεταβιβάσεις εξουσίας. Η χώρα έχει επίσης εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, η εσωτερική πολιτική σκηνή της παραμένει βαθιά πολωμένη και διχασμένη, με τους προέδρους και από τις δύο πλευρές του πολιτικού χάσματος να αντιμετωπίζουν συχνά εκκλήσεις για παραπομπή, ποινικές έρευνες και δίωξη.