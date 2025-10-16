Νταϊάν Κίτον: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της

Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον ανακοίνωσε τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η Κίτον υπέκυψε σε πνευμονία, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία η υγεία της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, όπως ανέφεραν φίλοι της.

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Με αφορμή την ιδιαίτερη αγάπη της ηθοποιού για τα ζώα αλλά και τη σταθερή της στήριξη προς την κοινότητα των αστέγων, η οικογένεια προτρέπει όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της με δωρεές σε τοπικές τράπεζες τροφίμων ή καταφύγια ζώων.

Ποια ήταν η Ντάιαν Κίτον

Η Ντάιαν Κίτον έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1970 χάρη στον ρόλο της στις ταινίες «Ο Νονός» και στις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Άννι Χολ» του 1977.

Η μακρά καριέρα της περιλαμβάνει ταινίες όπως «Το Κλαμπ των Πρώτων Συζύγων», πολλαπλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγιερς και τη σειρά ταινιών «Το Κλαμπ των Βιβλίων».

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 ως Νταϊάν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός και η μητέρα της ήταν νοικοκυρά.

Ωστόσο, η Κίτον πίστευε ότι η μητέρα της ονειρευόταν κάτι μεγαλύτερο. «Στα βάθη της καρδιάς της, μάλλον ήθελε να γίνει κάποια μορφή καλλιτέχνιδας», είπε η ηθοποιός στο περιοδικό People το 2004. «Τραγουδούσε. Έπαιζε πιάνο. Ήταν όμορφη. Ήταν η υποστηρίκτριά μου».

Η Κίτον έπαιξε σε θεατρικά έργα στο λύκειο και, μετά την αποφοίτησή της το 1964, συνέχισε τις σπουδές της στο θέατρο στο κολέγιο. Ωστόσο, σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές της και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να δοκιμάσει την τύχη της στο θέατρο.

Πήρε το πατρικό όνομα της μητέρας της, Κίτον, ως επαγγελματικό της όνομα, επειδή υπήρχε ήδη μια Νταϊάν Χολ εγγεγραμμένη στο Actors' Equity.

Το 1968, η Κίτον επιλέχθηκε για το μιούζικαλ Hair του Μπρόντγουεϊ ως αντικαταστάτρια της Σίλα. Το 2017, η Κίτον είπε στο περιοδικό People ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πάλευε με τη βουλιμία, αφού ο σκηνοθέτης της παράστασης της είπε ότι έπρεπε να χάσει βάρος, αν και δεν τον κατηγορούσε για την ασθένειά της.

Τελικά ανάρρωσε χάρη στη θεραπεία, αλλά είπε ότι η βουλιμία της στέρησε επίσης τη δυνατότητα να απολαύσει το χρόνο της στο Μπρόντγουεϊ.

Στη συνέχεια, η Κίτον πρωταγωνίστησε στην παράσταση του Άλεν στο Μπρόντγουεϊ Play It Again, Sam, που έκανε πρεμιέρα το 1969. Έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Τόνι για τον ρόλο της.

