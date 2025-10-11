Ντάιαν Κίτον: Πέθανε η εμβληματική ηθοποιός του Χόλιγουντ

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών η σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός Ντάιαν Κίτον (Diane Keaton).

Όπως αναφέρει το περιοδικό People, η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ άφησε την τελευταία της πνοή στην Καλιφόρνια, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι αυτή την ώρα κάτι περισσότερο, καθώς η οικογένειά της επιθυμεί την ιδιωτικότητα, όπως ανέφερε εκπρόσωπός της.

Ποια ήταν η Ντάιαν Κίτον

Η Ντάιαν Κίτον έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1970 χάρη στον ρόλο της στις ταινίες «Ο Νονός» και στις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Άννι Χολ» του 1977. Η μακρά καριέρα της περιλαμβάνει ταινίες όπως «Το Κλαμπ των Πρώτων Συζύγων», πολλαπλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγιερς και τη σειρά ταινιών «Το Κλαμπ των Βιβλίων».

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 ως Νταϊάν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός και η μητέρα της ήταν νοικοκυρά.

Ωστόσο, η Κίτον πίστευε ότι η μητέρα της ονειρευόταν κάτι μεγαλύτερο. «Στα βάθη της καρδιάς της, μάλλον ήθελε να γίνει κάποια μορφή καλλιτέχνιδας», είπε η ηθοποιός στο περιοδικό People το 2004. «Τραγουδούσε. Έπαιζε πιάνο. Ήταν όμορφη. Ήταν η υποστηρίκτριά μου».

Η Κίτον έπαιξε σε θεατρικά έργα στο λύκειο και, μετά την αποφοίτησή της το 1964, συνέχισε τις σπουδές της στο θέατρο στο κολέγιο. Ωστόσο, σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές της και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να δοκιμάσει την τύχη της στο θέατρο. Πήρε το πατρικό όνομα της μητέρας της, Κίτον, ως επαγγελματικό της όνομα, επειδή υπήρχε ήδη μια Νταϊάν Χολ εγγεγραμμένη στο Actors' Equity.

Το 1968, η Κίτον επιλέχθηκε για το μιούζικαλ Hair του Μπρόντγουεϊ ως αντικαταστάτρια της Σίλα. Το 2017, η Κίτον είπε στο περιοδικό People ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πάλευε με τη βουλιμία, αφού ο σκηνοθέτης της παράστασης της είπε ότι έπρεπε να χάσει βάρος, αν και δεν τον κατηγορούσε για την ασθένειά της.

Τελικά ανάρρωσε χάρη στη θεραπεία, αλλά είπε ότι η βουλιμία της στέρησε επίσης τη δυνατότητα να απολαύσει το χρόνο της στο Μπρόντγουεϊ.

Στη συνέχεια, η Κίτον πρωταγωνίστησε στην παράσταση του Άλεν στο Μπρόντγουεϊ Play It Again, Sam, που έκανε πρεμιέρα το 1969. Έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Τόνι για τον ρόλο της.

Το κινητματογραφικό ντεμπούτο, «Ο Νονός»

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ήταν το 1970 στην ταινία Lovers and Other Strangers, αλλά η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα την επέλεξε για τον ρόλο της Κέι Άνταμς, της κοπέλας του Μάικλ Κορλεόνε του Αλ Πατσίνο, στην ταινία Ο Νονός, που κυκλοφόρησε το 1972.

Η ταινία βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Μάριο Πούζο, αλλά η Κίτον δεν είχε διαβάσει το μπεστ σέλερ πριν από την οντισιόν της και δεν ήξερε πραγματικά τι θέμα είχε η ταινία.

Η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η Κίτον επανέλαβε τον ρόλο της στο «Ο Νονός ΙΙ» του 1974, που επίσης γνώρισε μεγάλη επιτυχία και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Επέστρεψε για το «Ο Νονός ΙΙΙ» του 1990, την τελευταία ταινία της τριλογίας.

Η Κίτον συνέχισε επίσης να συνεργάζεται με τον Άλεν, εμφανιζόμενη στην κινηματογραφική εκδοχή του Play It Again, Sam, που κυκλοφόρησε το 1972, στο Sleeper του 1973 και στο Love and Death του 1975. Παρά την πρώιμη επιτυχία της, η Κίτον εξακολουθούσε να βασανίζεται από ανασφάλειες και δεν έβλεπε ποτέ τις δικές της ταινίες.

Το 1977, η Κίτον πρωταγωνίστησε στην ταινία του Άλεν Annie Hall ως ομώνυμος χαρακτήρας. Κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού για τον ρόλο αυτό. Η γκαρνταρόμπα της Άννι μιμούνταν τη δική της, γεμάτη ανδρικά ρούχα, γιλέκα και παντελόνια με δομή, και η ταινία εδραίωσε τη θέση της ηθοποιού ως σύμβολο στυλ. Πολλοί εικάζονταν ότι η ταινία βασιζόταν στη σχέση της Κίτον και του Άλεν.

Η Κίτον συνεργάστηκε ξανά με τον Άλεν στις ταινίες Interiors του 1978, Manhattan του 1979 και Manhattan Murder Mystery του 1993. Επίσης, υπερασπίστηκε τον Άλεν μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση από την θετή του κόρη Ντίλαν Φάροου.

Άλλοι κινηματογραφικοί ρόλοι της Κίτον περιλαμβάνουν τις ταινίες Looking for Mr. Goodbar του 1977, Reds του 1981, Shoot the Moon του 1982 και The Little Drummer Girl του 1984.

Συνεργάστηκε με τον Μάγιερς για πρώτη φορά στην ταινία Baby Boom του 1987. Θα συνεργαστούν ξανά τρεις φορές: στην ταινία Father of the Bride του 1991, στην ταινία Father of the Bride Part II του 1995 και στην ταινία Something's Gotta Give του 2003, η οποία απέφερε στην Κίτον άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η Κίτον πρωταγωνίστησε μαζί με τη Γκόλντι Χον και τη Μπέτ Μίντλερ στην ταινία The First Wives Club του 1996, που αφορά τρεις γυναίκες των οποίων οι σύζυγοι τις εγκατέλειψαν για νεότερες γυναίκες. Η κωμωδία τελείωσε με τις τρεις να τραγουδούν το «You Don't Own Me» της Lesley Gore.

Μεταγενέστεροι ρόλοι

Μεταγενέστεροι ρόλοι της Κίτον περιλαμβάνουν τις ταινίες The Family Stone, Because I Said So, Finding Dory, Book Club (και τη συνέχεια της) και Poms. Έκανε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μίνι σειρά του HBO το 2016 The Young Pope.

Η Κίτον εργάστηκε επίσης ως σκηνοθέτης, σκηνοθετώντας το ντοκιμαντέρ Heaven το 1987, το Hanging Up το 2000 και ένα επεισόδιο του Twin Peaks.

Το 2021, η Κίτον πρωταγωνίστησε στο μουσικό βίντεο του Τζάστιν Μπίμπερ «Ghost». Ήταν επίσης ενεργή χρήστης του Instagram, δημοσιεύοντας ενημερώσεις για τη ζωή της, σκέψεις για την καριέρα και τις φιλίες της και επαινώντας τους αγαπημένους της.

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα της, η Κίτον είπε στο PEOPLE το 2019: «Δεν ξέρω τίποτα και δεν έχω μάθει τίποτα. Το να γερνάω δεν με έχει κάνει πιο σοφή. Χωρίς την υποκριτική θα ήμουν μια αταίριαστη».

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ. Στη διάρκεια της ζωής της είχε ρομαντικές σχέσεις με τους Άλεν, Πατσίνο και Γουόρεν Μπίτι. Η Κίτον είχε δύο παιδιά, την κόρη Ντέξτερ και τον γιο Ντουκ, τους οποίους υιοθέτησε το 1996 και το 2001, αντίστοιχα.