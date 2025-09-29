Ντελιβεράς τρόλαρε πάνοπλους αστυνομικούς στο Σικάγο: Ξέφυγε όσο προσπάθησαν να τον πιάσουν

Στο Σικάγο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ, ωστόσο ένα βίντεο, που δείχνει έναν διανομέα φαγητού να τους ξεφεύγει με το ποδήλατό του, έχει γίνει viral στα social media.

Στο βίντεο φαίνονται περίπου 10 πράκτορες της Υπηρεσίας να καταδιώκουν έναν διανομέα φαγητού στο κέντρο του Σικάγο. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν το γεγονός ότι, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των «αστυνομικών αστακών», ο ντελιβεράς ανέβηκε στο ποδήλατό του σαν κύριος, και κατάφερε να τους ξεφύγει.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Sweat για την κατάσταση που ξέφυγε προσωρινά από τον έλεγχο, ο φερόμενος ως διανομέας φαγητού έκανε μερικές «λεκτικές παρατηρήσεις, αλλά δεν ήρθε σε φυσική ή απειλητική επαφή» με τις αρχές επιβολής του νόμου.

ICE tried to kidnap the food delivery dude in Chicago, he made clowns of them🤡🤣 pic.twitter.com/XCzcfngRaw — Mario (@PawlowskiMario) September 29, 2025

Σικάγο: Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα έναν άνδρα, καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συλλάβουν σε προάστιο του Σικάγο των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και τοπικοί αξιωματούχοι.

Αστυνομικοί της ICE έκαναν έλεγχο σε όχημα για να συλλάβουν τον Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες όταν ο τελευταίος οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, ανέφερε το DHS, χωρίς να διευκρινίζει την εθνικότητα του άνδρα.

«Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των πρακτόρων και οδήγησε το αυτοκίνητό του προς το μέρος τους. Ένας από τους αξιωματικούς της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, χρησιμοποίησε το όπλο του», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης κηρύχθηκε νεκρός», τόνισε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», σημείωσε το DHS, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του ως «εγκληματία». Παράλληλα τόνισε πως ο αστυνομικός έκανε «αναλογική χρήση βίας».