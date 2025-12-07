Ντέρμπι κορυφής στη συνδρομητική: Πώς μοιράζεται η πίτα σε Netflix, Prime Video και Disney+

Σε φάση ώριμου ανταγωνισμού εισέρχεται η ελληνική αγορά ψηφιακής ψυχαγωγίας, με τις διεθνείς πλατφόρμες streaming να συναγωνίζονται «στήθος με στήθος» για την πρώτη θέση, την ώρα που οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στο πολυσυνδρομητικό μοντέλο, διατηρώντας, με τον τρόπο αυτό, την ψήφο εμπιστοσύνης τους και στους εγχώριους παίκτες συνδρομητικού περιεχομένου.
Τα μερίδια των διεθνών παικτών
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ανεξάρτητης πλατφόρμας μετρήσεων JustWatch για το τρίτο τρίμηνο του 2025, το Netflix διατήρησε μεν την πρωτιά του, ωστόσο η απόσταση από τον δεύτερο παίκτη συρρικνώθηκε μόλις στις 2 ποσοστιαίες μονάδες.
Με μερίδιο 30% στο τέλος Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα εμφανίζει μικρή αλλά σταδιακή φθορά σε σχέση με τις αρχές του έτους, όταν κινούνταν στην περιοχή του 33%-34%.
