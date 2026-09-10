Το ντοκιμαντέρ που αποκάλυψε τα μυστικά συστήματα των Ισραηλινών πίσω από τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα

Μαρτυρίες από 24 Ισραηλινούς στρατιωτικούς που γνωρίζουν εκ των έσω τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στη Γάζα αποκαλύφθηκαν σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη μαζική δολοφονία Παλαιστινίων αμάχων.

Το NAZA, μια ταινία των βραβευμένων με Όσκαρ Ισραηλινών σκηνοθετών Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ, προβλήθηκε την Πέμπτη στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, ως το μοναδικό ντοκιμαντέρ που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα για το περίφημο βραβείο Χρυσού Λέοντα.

Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται από τον ισραηλινό στρατό και αναφέρεται ευφημιστικά σε αμάχους που αναμένεται να σκοτωθούν σε μια στρατιωτική επίθεση. Η ταινία, παραγωγής Guardian, περιλαμβάνει εκτενείς μαρτυρίες από Ισραηλινούς αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες που συμμετείχαν στην παρακολούθηση και την εξ αποστάσεως εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων.

Οι συνεντεύξεις γυρίστηκαν τη νύχτα σε ταράτσες στο Τελ Αβίβ, υπό τον όρο ότι οι συμμετέχοντες θα παρέμεναν ανώνυμοι, λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται η δημόσια ομιλία τους για τις πολεμικές δραστηριότητες του Ισραήλ. Η εμφάνιση και οι φωνές των συμμετεχόντων στην ταινία τροποποιήθηκαν ψηφιακά ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους.

Οι συνεντευξιαζόμενοι περιγράφουν λεπτομερώς τις μυστικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα, μεταξύ άλλων συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν μαζικά πιθανούς στόχους χαμηλόβαθμων μελών της Χαμάς, οι οποίοι στη συνέχεια βομβαρδίζονταν στα σπίτια τους τη νύχτα, με τη γνώση ότι οι επιθέσεις θα σκότωναν και τις οικογένειές τους.

Ο ισραηλινός στρατός παραβίαζε κινητά τηλέφωνα για να εντοπίσει τη θέση τέτοιων στόχων και παρακολουθούσε κρυφά συνομιλίες με τις συζύγους και τα παιδιά τους, λίγα μόλις λεπτά πριν σκοτωθούν όλοι.

«Απλώς είπαμε σε αυτούς τους αξιωματικούς, παρακαλούμε περιγράψτε μας τι κάνατε»

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης προσωπικές μαρτυρίες για την καταστροφή γειτονιών στις οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, έως και το 25% των κατοίκων εξακολουθούσαν να βρίσκονται στα σπίτια τους, για τη συστηματική πυρπόληση κατοικιών αμάχων, καθώς και για τη δολοφονία αμάχων σε σημείο διανομής τροφίμων.

Ο Αβραάμ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Βενετία την Πέμπτη: «Απλώς είπαμε σε αυτούς τους αξιωματικούς, παρακαλούμε περιγράψτε μας τι κάνατε. Πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα; Σχεδιάστε το για εμάς. Μερικές φορές, μόνο και μόνο κάνοντας τις ερωτήσεις, παίρνεις τις απαντήσεις».

«Κάποιοι από αυτούς δεν εξέφρασαν μεταμέλεια και κάποιοι άλλοι εξέφρασαν. Κάποιοι μίλησαν από αδιαφορία, κάποιοι από υπερηφάνεια».

Αρκετοί από τους συνεντευξιαζόμενους εργάζονταν σε μια μυστική μονάδα πληροφοριών που υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι αποστολή τους ήταν «να ματαιώνουν την ειρήνη».

«Κάναμε αυτή την ταινία από μια αίσθηση υποχρέωσης να χρησιμοποιήσουμε τη θέση μας ως Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι, προκειμένου να εξετάσουμε τα συστήματα πίσω από τη μαζική δολοφονία Παλαιστινίων αμάχων, για την οποία ευθύνεται η χώρα μας», ανέφεραν ο Αβραάμ και η Σορ στη δήλωση των σκηνοθετών.

Οι σκηνοθέτες τόνισαν ότι η ταινία δεν επικεντρώνεται σε «σποραδικά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από μεμονωμένους στρατιώτες».

«Εστιάζει στις ίδιες τις εντολές, στις πολιτικές, στις αποδεκτές πρακτικές, στη γλώσσα και στη λογική που καθιστούν δυνατές αυτές τις πρακτικές, καθώς και στους ανθρώπους που λειτουργούν μέσα σε αυτές. Το σύστημα και τα γρανάζια του».