Ντόλι Πάρτον: Μεσίστιες σημαίες για μια εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια της βασίλισσας της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον.

Κάνοντας λόγο για μια «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους», ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε μέσω Truth Social ότι ως φόρος τιμής στην Ντόλι Πάρτον, οι σημαίες στα δημόσια κτήρια θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, 01:00 την Τετάρτη στην Ελλάδα).

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Ο κόσμος σε αγαπάει», καταλήγει η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ.

Πέθανε η τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον

Η αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο Instagram ο Μπράιαν Σίβερ, ανιψιός της Ντόλι Πάρτον, γνωστοποιώντας πως ήταν κάτι που του είχε ζητήσει η θεία του να κάνει πριν από χρόνια. «Η Ντόλι έζησε στο φως και βρίσκεται στην αγκαλιά του Ιησού, σίγουρα την υποδέχθηκαν ο Καρλ (σ.σ. ο σύζυγός της, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2025), οι γονείς της και αμέτρητοι άλλοι που την παρακολουθούσαν και ανυπομονούσαν να τη συναντήσουν στους ουρανούς», δήλωσε ο ανιψιός της εκλιπούσης.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αποκαλούμενης «βασίλισσας της κάντρι» ήταν τα «Jolene», «I will always love you» και «9 to 5». Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, τρία Emmy κι ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Την περασμένη Τετάρτη η διάσημη καλλιτέχνιδα είχε τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στην κάντρι μουσική στην 19η τελετή των βραβείων ACM Honors. Δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η δημιουργία τραγουδιών ήταν η μεγάλη της αγάπη.

«Κάθε όνειρο που είχα ποτέ και όλα τα όνειρα που κατάφερα να δω να γίνονται πραγματικότητα στη ζωή μου, ξεκίνησαν από ένα τραγούδι. Η σύνθεση ήταν η θεραπεία μου. Ήταν η διέξοδός μου, η χαρά μου. Ήταν ένα δώρο από τον Θεό, που μου επέτρεψε να αγγίζω τους ανθρώπους με λέξεις και μουσική».

Αυτήν την περίοδο ετοιμαζόταν η μεταφορά της θρυλικής πορείας της σε μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, η επίσημη έναρξη του οποίου είχε προγραμματιστεί την ημέρα που η σταρ της κάντρι θα γιόρταζε τα 81α γενέθλιά της, στις 19 Ιανουαρίου.