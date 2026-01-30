Ντον Λέμον: Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστή Ντον Λέμον τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της Πέμπτης, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος του.

Ο Λέμον είχε βρεθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε κινητοποίηση δεκάδων διαδηλωτών κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), οι οποίοι εισέβαλαν στην εκκλησία Cities Church στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, διακόπτοντας τη θρησκευτική λειτουργία και προκαλώντας ένταση.

«Ο Ντον Λέμον τέθηκε υπό κράτηση από ομοσπονδιακούς πράκτορες χθες (30/01) το βράδυ στο Λος Άντζελες, όπου κάλυπτε την τελετή απονομής των βραβείων Grammy», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ.

Όπως τόνισε, ο Λέμον εργάζεται ως δημοσιογράφος εδώ και τρεις δεκαετίες και η παρουσία του στη Μινεάπολη, η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα, δεν διέφερε από την επαγγελματική του δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια. «Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να αποκαλύπτουν την αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από την εξουσία», σημείωσε, σύμφωνα με το CNN.

Ο Λόουελ άσκησε δριμεία κριτική στο υπουργείο Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι «αντί να διερευνά τις δολοφονίες δύο ειρηνικών διαδηλωτών στη Μινεσότα, η κυβέρνηση Τραμπ σπαταλά χρόνο, προσοχή και πόρους σε αυτή τη σύλληψη». Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της Πρώτης Τροπολογίας» και για απόπειρα αποπροσανατολισμού από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Λέμον θα αμφισβητήσει τις κατηγορίες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο πρώην παρουσιαστής του CNN έχει δηλώσει ότι βρισκόταν στη διαδήλωση αποκλειστικά με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube από το περιστατικό, ακούγεται να λέει: «Είμαι εδώ μόνο για να φωτογραφίζω, δεν είμαι μέλος της ομάδας… είμαι δημοσιογράφος».

Παρά τους ισχυρισμούς του, ανώτατοι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφεραν ότι ο Λέμον θα αντιμετωπίσει κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι δεν είχε δικαίωμα παρουσίας στον ιδιωτικό χώρο της εκκλησίας και ότι η διακοπή της λειτουργίας ενδέχεται να παραβίασε το συνταγματικό δικαίωμα των πιστών στην ελεύθερη άσκηση της θρησκείας.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι καταδίκασε τη διαμαρτυρία κατά την επίσκεψή της στη Μινεάπολη, χαρακτηρίζοντας την εικόνα «φρικιαστική» σε συνέντευξή της στο Fox News, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντον Λέμον.