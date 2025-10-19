Μενού

Ντόναλντ Τράμπ: Ανέβασε βίντεο AI που ρίχνει περιττώματα σε διαδηλωτές του «No Kings»

Η ειρωνική απάντηση του Ντόναλντ Τράμπ στις διαδηλώσεις του κινήματος «No Kings».

Ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο | AP Photo
Αγανακτισμένος από τις έντονες διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τράμπ αποφάσισε να δώσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο μια απάντηση, φτιάχνοντας βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο φαίνεται να βομβαρδίζει τους διαδηλωτές με περιττώματα.

Στο κάλεσμα του κινήματος«No Kings» (Όχι Βασιλιάδες) ανταποκρίθηκαν χιλιάδες πολίτες της Αμερικής, διαδηλώνοντας στους δρόμους για τις αυταρχικές πολιτικές του Αμερικανού Προέδρου και κάνοντας λόγο ότι διακινδυνεύει η δημοκρατία.

Το αποτέλεσμα ήταν να βγουν στο δρόμο πάνω από 100.000 πολίτες όλων των ηλικιών μόνο στην Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε η Αστυνομία ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Ουάσιγκτον και η Ατλάντα.

Ο Ντόναλντ Τράμπ επέλεξε να απαντήσει ανεβάζοντας βίντεο 21 δευτερολέπτων στο Truth Social, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο εμφανίζεται ως βασιλιάς, πετώντας με ένα μαχητικό αεροσκάφος που αναγράφει το όνομά του.

Πετώντας πάνω από την πόλη, φαίνεται να την βομβαρδίζει με περιττώματα ενώ στην επόμενη σκηνή φαίνεται ότι αυτά καταλήγουν στα πρόσωπα των διαδηλωτών.

 

