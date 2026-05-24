Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θα βιαστούμε για μια συμφωνία με το Ιράν - Ο χρόνος είναι με το μέρος μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με τάξη και εποικοδομητικό τρόπο» και ότι έχει δώσει οδηγίες στους εκπροσώπους του «να μην βιαστούν για μια συμφωνία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτει ότι «ο χρόνος είναι με το μέρος μας» και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν θα «παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί μια συμφωνία».

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν λάθη!», είπε επίσης, σύμφωνα με το Sky News.

Ωστόσο, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να «αναπτύξει ή να προμηθευτεί» πυρηνικά όπλα ή βόμβα, αντηχώντας τα λόγια του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σήμερα το πρωί.