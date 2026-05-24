Τα τρία στάδια στο προτεινόμενο πλαίσιο ειρήνης ΗΠΑ - Ιράν: Πώς αντιδρά το Ισραήλ στην πιθανή συμφωνία

Σε τρία στάδια θα κινηθούν οι διεργασίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διαρρέουν στα ΜΜΕ από τις «ακανθώδεις» συνομιλίες των εμπλεκόμενων μερών.

Πηγές που μίλησαν στο Reuters εξήγησαν πως στο πρώτο στάδιο θα κηρυχθεί, επισήμως, το τέλος του πολέμου. Επόμενο θέμα θα είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και σε τρίτο στάδιο θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις 30 ημέρων για μία γενικότερη συμφωνία, για όλα τα ζητήματα.

Οι 30 ημέρες, όπως διευκρινίζεται, είναι δυνατό να επεκταθούν.

Δύο πακιστανικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων ότι, σύμφωνα με το προτεινόμενο μνημόνιο συμφωνίας, το Ορμούζ θα ανοίξει αμέσως μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι, εάν συμφωνηθεί το περίγραμμα, αυτό θα σημαίνει «εντελώς ανοιχτά Στενά» και «χωρίς διόδια».

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ξεκαθάρισε ότι τυχόν αλλαγές στη διέλευση από το Ορμούζ εξαρτώνται από την εφαρμογή άλλων δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ.

Ανέφερε, επίσης, ότι ορισμένα ιρανικά κεφάλαια, που έχουν παγώσει παγκοσμίως στο πλαίσιο των κυρώσεων, πρέπει να αποδεσμευτούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας.

Μία από τις πακιστανικές πηγές ανέφερε πως εάν οι ΗΠΑ αποδεχτούν το μνημόνιο, περαιτέρω συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της μουσουλμανικής αργίας Eid την επόμενη Παρασκευή.

Πρώτη (επίσημη) αντίδραση από το Ισραήλ στην προτεινόμενη συμφωνία

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τους New York Times, το Ισραήλ έχει εκφράσει την πρώτη επίσημη θέση σχετικά με το υπό συζήτηση πλαίσιο συμφωνίας.

Σε γραπτή δήλωση προς τους δημοσιογράφους, ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια «αρχική συνεννόηση» για το άνοιγμα του Ορμούζ, που θα οδηγούσε σε περαιτέρω συνομιλίες.

Κατά τον αξιωματούχο, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ πως το Ισραήλ δεν θα περιοριστεί στο να απαντήσει σε «όλες τις απειλές», συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον Λίβανο.

Το Ιράν διαβεβαιώνει πως δεν επιδιώκει πυρηνικά

Από πλευράς Ιράν, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο» ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, του εκλιπόντος ηγέτη του Ιράν, δηλώσαμε - και το επαναλαμβάνουμε τώρα - ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα» έγραψε στο Telegram.

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, ο πρόεδρος προσέθεσε ότι το Ιράν «δεν επιθυμεί περιφερειακή αστάθεια» και ότι είναι «το ισραηλινό καθεστώς... που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή».

Κατέληξε αναφέροντας πως οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα «κάνουν συμβιβασμούς στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας».