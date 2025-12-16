Ντόναλντ Τραμπ: Διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Πέμπτης

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό αύριο, Τετάρτη, στις 9 το βράδυ ώρα Ουάσινγκτον (04:00 ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), απευθείας από τον Λευκό Οίκο.
«Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας με έμφαση: «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!».
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι η ομιλία θα επικεντρωθεί στα επιτεύγματα της προεδρίας και στις προτεραιότητες για το μέλλον. «Ο Τραμπ θα μιλήσει για το μέλλον, ίσως αποκαλύψει τις πολιτικές για το νέο έτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- «Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη
- Από περιτονίτιδα πέθανε ο 43χρονος που χτύπησε γιατρό και κατέληξε - Τι αναφέρουν πληροφορίες του Reader
- Κατάπιε την ηρωίνη για να την κρύψει και πνίγηκε: Αδιανόητος θάνατος στη Λευκάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.