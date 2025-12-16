Μενού

Ντόναλντ Τραμπ: Διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Πέμπτης

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στις 04:00 ώρα Ελλάδας, παρουσιάζοντας επιτεύγματα και σχέδια για το νέο έτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ | Shutterstock
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό αύριο, Τετάρτη, στις 9 το βράδυ ώρα Ουάσινγκτον (04:00 ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), απευθείας από τον Λευκό Οίκο.

«Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας με έμφαση: «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι η ομιλία θα επικεντρωθεί στα επιτεύγματα της προεδρίας και στις προτεραιότητες για το μέλλον. «Ο Τραμπ θα μιλήσει για το μέλλον, ίσως αποκαλύψει τις πολιτικές για το νέο έτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

