Ντόναλντ Τραμπ: Ενδεχόμενο οριστικού «στοπ» για τους δασμούς - Οι επιπτώσεις στην οικονομία

Ομοσπονδιακό Εφετείο έκρινε πρόσφατα ότι οι περισσότεροι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν υπέρβαση της χρήσης των εξουσιών έκτακτης ανάγκης που έχει λάβει ως πρόεδρος.

Οι λεγόμενοι αμοιβαίοι δασμοί -που επιβάλλονται σε σχεδόν κάθε χώρα με την οποία έχουν εμπορικές συναλλαγές οι ΗΠΑ- επιβάλλονται παράνομα, δήλωσε την Παρασκευή το Εφετείο των ΗΠΑ.

Η απόφαση επικυρώνει την απόφαση του Μαΐου του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο απέρριψε επίσης το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι παγκόσμιοι δασμοί του επιτρέπονταν βάσει ενός νόμου περί έκτακτων οικονομικών εξουσιών.

Τραμπ: Τι ακριβώς σταμάτησε το Εφετείο

Το δικαστήριο δεν σταμάτησε τους δασμούς, αλλά αντ' αυτού δήλωσε ότι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, δημιουργώντας μια περαιτέρω νομική προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Υπάρχουν ακόμα πολλά άγνωστα, αλλά μέχρι στιγμής τα παρακάτω είναι γνωστά για την απόφαση:

Στην απόφασή του, με ψήφους 7-4, το εφετείο υποστήριξε το συμπέρασμα ενός κατώτερου δικαστηρίου ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είχε την εξουσία να επιβάλει παγκόσμιους δασμούς.

Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον νόμο που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τις πολιτικές, τον Διεθνή Νόμο για τις Οικονομικές Δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), ο οποίος, σύμφωνα με τους δικαστές, δεν παρέχει «την εξουσία επιβολής δασμών, δασμών ή παρόμοιων, ούτε την εξουσία φορολόγησης».

Το Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι δασμοί επιτρέπονταν βάσει των έκτακτων οικονομικών εξουσιών του, χαρακτηρίζοντας τους δασμούς «άκυρους ως αντίθετους προς το νόμο».

Ο Τραμπ απέρριψε αμέσως την απόφαση, και λίγες ώρες μετά την έκδοσή της, χαρακτηρίζοντας το εφετείο «εξαιρετικά κομματικό» και την απόφαση «καταστροφή» για τη χώρα, μέσω του Truth Social.

«Εάν επιτραπεί να ισχύσει, αυτή η Απόφαση θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε.

Τι είναι ο νόμος IEEPA που καταχρήται ο Τραμπ

Ο νόμος, που ισχύει εδώ και δεκαετίες, και ο οποίος έχει επανειλημμένα εφαρμοστεί από τον Τραμπ και κατά τη διάρκεια και των δύο θητειών του, παρέχει σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ σημαντική εξουσία να αντιδρά σε μια εθνική έκτακτη ανάγκη ή σε μια σημαντική απειλή από το εξωτερικό.

Ο νόμος του 1977 ορίζει ότι ένας πρόεδρος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από οικονομικούς μοχλούς «για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή, η οποία έχει την πηγή της εν όλω ή εν μέρει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία».

Έχει χρησιμοποιηθεί και από τους προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, οι οποίοι επικαλέστηκαν τον νόμο για να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και στη συνέχεια ξανά μετά την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία οκτώ χρόνια αργότερα.

Ωστόσο, το εφετείο δήλωσε στην απόφασή του ότι ο νόμος έκτακτης ανάγκης «δεν έδωσε στον πρόεδρο ευρεία εξουσία να επιβάλει δασμούς».

Τι σημαίνει αυτή η οπισθοδρόμηση για τον Τραμπ

Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση στην κεντρική ατζέντα του Τραμπ - τους δασμούς - η απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία των ΗΠΑ, με αλυσιδωτές επιπτώσεις αισθητές στις παγκόσμιες αγορές.

«Οι επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε αβεβαιότητα», δήλωσε στην εκπομπή Today η Δρ Λίντα Γιούε, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο London Business School.

Καθώς οι χώρες περιμένουν να δουν αν το Ανώτατο Δικαστήριο θα αναλάβει την υπόθεση, κάτι που φαίνεται πιθανό, θα μπορούσαν να αποφασίσουν να αναβάλουν τη διεξαγωγή επιχειρηματικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ.

Αν συμβεί αυτό, είπε ο Δρ Γιούε, θα μπορούσε να «μειώσει την οικονομική δραστηριότητα».

Υπάρχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές στον πολιτικό τομέα.

Για παράδειγμα, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αναιρέσει την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου και ταχθεί υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο που θα ενθαρρύνει τον πρόεδρο να χρησιμοποιήσει το IEEPA πιο επιθετικά από ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Και τώρα τι;

Η υπόθεση πιθανότατα θα προχωρήσει στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, μια αμφισβήτηση που ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί στο Truth Social.

«Οι αδιάφοροι και άσοφοι πολιτικοί μας επέτρεψαν να χρησιμοποιηθούν δασμοί εναντίον μας», έγραψε ο Τραμπ. «Τώρα, με τη βοήθεια του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα τους χρησιμοποιήσουμε προς όφελος του Έθνους μας και θα κάνουμε την Αμερική Πλούσια, Δυνατή και Ισχυρή Ξανά!»

Η συντηρητική πλειοψηφία στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει πιο πιθανό να τάσσεται υπέρ της άποψης του προέδρου.

Έξι από τους εννέα δικαστές διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους προέδρους, συμπεριλαμβανομένων τριών που επέλεξε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο.

Αλλά το δικαστήριο έχει επίσης ασκήσει δριμεία κριτική στους προέδρους όταν φαίνεται ότι υπερβάλλουν σε πολιτικές που δεν έχουν εγκριθεί άμεσα από το Κογκρέσο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, για παράδειγμα, το δικαστήριο επέκτεινε αυτό που ονόμασε «δόγμα των μεγάλων ερωτημάτων» για να ακυρώσει τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες νόμους για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και να διαγράψουν το χρέος των φοιτητικών δανείων για εκατομμύρια Αμερικανούς.