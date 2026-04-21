Ντόναλντ Τραμπ: Οι 8 γυναίκες που θέλει να απελευθερώσει από το Ιράν - «Παρακαλώ, μην τις πειράξετε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως ανεπίσημο «όρο» για τις συνομιλίες με το Ιράν, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, να απελευθερωθούν από τις φυλακές του καθεστώτος οκτώ γυναίκες που φέρεται να προορίζονται για εκτέλεση..

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ αναφέρει ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «θα βρεθούν σύντομα σε συνομιλίες με εκπροσώπους του», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προχωρήσουν στην απελευθέρωση των γυναικών σε ένδειξης καλής θέλησης.

Παράλληλα, ζητά να μην προκληθεί τίποτα κακό στις γυναίκες αυτές, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση «θα αποτελούσε μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις».

Η ανάρτηση Τραμπ

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών.

Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι το κάνατε αυτό. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».