Ντόναλντ Τραμπ: «Οι ιατρικές μου εξετάσεις πήγαν τέλεια» - Η ανάρτηση εν μέσω σεναρίων για την υγεία του

«Τέλεια» δήλωσε πως πήγαν οι σημερινές ιατρικές του εξετάσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος τον τελευταίο χρόνο έχει προσελκύσει πάνω του την προσοχή και για τα θέματα υγείας που φημολογείται ότι αντιμετωπίζει.

«Όλα πήγαν τέλεια», τόνισε ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος, ο γηραιότερος που έχει εκλεγεί ποτέ στις ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα, μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed κοντά στην Ουάσινγκτον.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τις εξετάσεις του | Thruth social/@realDonaldTrump

Ο Τραμπ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις στη σύντομη ανάρτησή του στο Truth Social λέγοντας ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο στον οποίο υποβάλλεται δύο φορές τον χρόνο.

Ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από τρεις ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο.

Ο Λευκός Οίκος δεν δημοσίευσε αμέσως λεπτομερή αναφορά ή υπογεγραμμένη επιστολή από τον γιατρό του προέδρου.

Ο Τραμπ ο οποίος γίνεται 80 ετών στις 14 Ιουνίου, συχνά παρουσιάζεται ως πιο ενεργητικός και σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, ο οποίος έφυγε από τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 82 ετών ολοκληρώνοντας τη θητεία του.

Ο Μπάιντεν δεν διεκδίκησε τελικά την επανεκλογή του, καθώς αντιμετώπισε ερωτήματα για το κατά πόσο η υγεία του θα του επέτρεπε να είναι κατάλληλος για το αξίωμα αυτό.