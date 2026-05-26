Τραμπ: Τρίτο check up μέσα σε 13 μήνες - Πληθαίνουν τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του

Ξανά σε ιατρικό έλεγχο ρουτίνας αναμέται να υποβληθεί σήμερα, Τρίτη (26/5) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ κοντά στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για το τρίτο του ραντεβού αυτού του είδους τους τελευταίους 13 μήνες, με τα δημοσιεύματα που μιλούν για την κατάσταση της υγείας του να πληθαίνουν.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Τραμπ θα υποβληθεί στις συνηθισμένες οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις που κάνει κάθε χρόνο στο πλαίσιο της τακτικής προληπτικής φροντίδας της υγείας του.

Τον Οκτώβριο, ο γιατρός Σον Μπαρμπαρέλα δήλωσε ότι η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα του Τραμπ είναι σαν αυτά ενός 65χρονου, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι 79 ετών, μετά τον «εξαμηνιαίο ιατρικό έλεγχο», όπως τον αποκάλεσε ο ίδιος.

Ο Τραμπ, ο μεγαλύτερης ηλικίας πρόεδρος που ορκίστηκε ποτέ στις ΗΠΑ, πίσω στον Απρίλιο του 2025 είχε υποβληθεί μόλις στον προηγούμενο ετήσιο ιατρικό του έλεγχο

Κατά καιρούς έχουν υπάρξει διάφορες εικασίες για την υγεία του Τραμπ, καθώς εικόνες από μώλωπες στα χέρια του –ορισμένοι εκ των οποίων είχαν καλυφθεί όπως φαινόταν με μέικαπ– και από τα πόδια του που έδειχναν πρησμένα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Ο Τραμπ δήλωσε πως για τους μώλωπες ευθύνονται οι συχνές χειραψίες. Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε ως αιτία τη χρήση αντιπηκτικής αγωγής.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια αβλαβής κατάσταση των φλεβών των ποδιών που εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.