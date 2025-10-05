Ντόναλντ Τραμπ: «Σπουδαία για το Ισραήλ η συμφωνία μου, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις»

Την πρότασή του που στοχεύει στον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα χαρακτηρίζει «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή, λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.
Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν «μερικές ημέρες», κατά το ΑΜΠΕ.
Τραμπ: «Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις»
«Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες» είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.
Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο.
Αναφερόμενος εξάλλου στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσουν οι χώρες τους εθελοντικά ορισμένα όρια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «του ακούγεται καλή ιδέα».
Τον περασμένο μήνα ο Πούτιν πρότεινε να διατηρήσει τα όρια του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, όπως έχουν καθοριστεί στη συνθήκη New START του 2010, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο, εφόσον οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο.
