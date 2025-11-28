Ντόναλντ Τραμπ: «Θα παγώσω για πάντα τη μετανάστευση από χώρες του Τρίτου Κόσμου»

Στη συνέχεια του εριστικού μηνύματος που έστειλε στον αμερικανικό λαό για την εθνική εορτή των Ευχαριστιών, με κύριους αποδέκτες τους πλέον ευάλωτους μετανάστες και πρόσφυγες, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τη «σταυροφορία» του με μία ζοφερή δήλωση:

«Παρόλο που έχουμε προχωρήσει τεχνολογικά, η μεταναστευτική πολιτική έχει διαβρώσει αυτά τα κέρδη και τις συνθήκες διαβίωσης για πολλούς. Θα σταματήσω οριστικά τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου για να επιτρέψω στο σύστημα των ΗΠΑ να ανακάμψει πλήρως.

θα τερματίσω όλα τα εκατομμύρια παράνομων εισδοχών του Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπογράφηκαν από τον ίδιο, και θα απομακρύνω όποιον δεν αποφέρει καθαρό κέρδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι ανίκανος να αγαπήσει τη χώρα μας.

Τραμπ: Η ώρα της «αντίστροφης μετανάστευσης»

Θα τερματίσω όλα τα ομοσπονδιακά οφέλη και τις επιδοτήσεις σε μη πολίτες της χώρας μας, θα αποπολιτογραφήσω τους μετανάστες που υπονομεύουν την εσωτερική ηρεμία και θα απελάσω οποιονδήποτε αλλοδαπό που αποτελεί δημόσιο βάρος, κίνδυνο για την ασφάλεια ή δεν είναι συμβατός με τον Δυτικό Πολιτισμό.

Αυτοί οι στόχοι θα επιδιωχθούν με στόχο την επίτευξη σημαντικής μείωσης των παράνομων και ανατρεπτικών πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται δεκτοί μέσω μιας μη εξουσιοδοτημένης και παράνομης διαδικασίας έγκρισης Autopen.

Μόνο η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ μπορεί να θεραπεύσει πλήρως αυτήν την κατάσταση. Κατά τα άλλα, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, εκτός από εκείνους που μισούν, κλέβουν, δολοφονούν και καταστρέφουν όλα όσα αντιπροσωπεύει η Αμερική — Δεν θα είστε εδώ για πολύ».