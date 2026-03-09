Την στιγμή που φλέγεται η Μέση Ανατολή, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στο Ντουμπάι εγκαταλείπουν τα ζώα τους για να ξεφύγουν από τους πυραύλους που πέφτουν στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κτηνίατροι έχουν αναφέρει μια εισροή ερωτημάτων σχετικά με την ευθανασία κατοικίδιων ζώων, καθώς χιλιάδες άτομα που έχουν παγιδευτεί στην περιοχή σπεύδουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η K9 Friends Dubai, μια ομάδα επαναπατρισμού σκύλων, δήλωσε ότι έχει κατακλυστεί από τον αριθμό των ιδιοκτητών σκύλων που θέλουν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους και τα τηλεφωνήματα που έχουν λάβει για εγκαταλελειμμένα κουτάβια.

Ομάδες προστασίας ζώων προσπαθούν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βρουν καταφύγια - αλλά εκατοντάδες αναρτήσεις για εγκαταλελειμμένα κατοικίδια έχουν εντοπιστεί στο διαδίκτυο. Ορισμένοι κτηνίατροι αναγκάστηκαν να κάνουν ευθανασία ακόμη και σε υγιή κατοικίδια επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το κόστος γ

Για παράδειγμα, κάτοικος του Ντουμπάι που εργάζεται εθελοντικά σε διάφορες οργανώσεις ζώων και καταφύγια, δήλωσε ότι βρίσκεται υπό σοβαρή οικονομική πίεση, καθώς οι δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και οι σελίδες για χορηγίες απαγορεύονται στο Ντουμπάι.

Επιπλέον, δήλωσε: «Μερικοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων είναι αγχωμένοι και πανικοβλημένοι. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να δώσουν πίσω τα υιοθετημένα κατοικίδιά τους. Υπάρχουν σκύλοι που αρχίζουν να εγκαταλείπονται.

ΗΑΕ: «Οι αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται ζώα»

«Οι αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται ζώα αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως, καθώς οι πτήσεις εκτελούν πολύ μειωμένες υπηρεσίες. Αν θέλετε να κάνετε εμβόλιο λύσσας, τότε πρέπει να καθυστερήσετε το ταξίδι σας κατά τρεις ακόμη εβδομάδες.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι κτηνίατροι έχουν κάνει ερωτήσεις σχετικά με την ευθανασία, κάτι που είναι αηδιαστικό. Οι περισσότεροι κτηνίατροι θα τις έδιναν στα καταφύγια, αλλά εμείς είμαστε ήδη γεμάτοι», δήλωσε μάρτυρας.

Σε μια σπαρακτική περίπτωση, θυμήθηκε ένα κουτί μεταφοράς γατών γεμάτο γατάκια με ένα σημείωμα σε σπαστά αγγλικά που έγραφε: «Το γατάκι 4 και η μαμά γάτα μέσα στο κουτί. Ταξιδεύω πίσω στη χώρα μου λόγω των καταστάσεων που επικρατούν εδώ. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω, αλλά κανείς δεν απάντησε στις κλήσεις μου, οπότε έμαθα την τοποθεσία σας. Λυπάμαι πολύ που έμεινα μπροστά στην πύλη σας».