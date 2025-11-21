Ντουμπάι: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή (21/1) κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show.

Το ινδικό HAL Tejas, ένα μαχητικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται στην Ινδική Πολεμική Αεροπορία, συνετρίβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα ενώ εκτελούσε μια πτήση επίδειξης.

Από τα πλάνα που δημοσιεύονται δεν φαίνεται ο πιλότος να εκτοξεύτηκε από το μαχητικό, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.

Κατά την πτώση το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Δείτε βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο:

VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025

🚨🇮🇳 CONFIRMED:



Indian LCA Tejas has crashed during a live performance at the Dubai Airshow — confirmed by locals there, the pilot has been killed!



- Locals are thankful it didn’t crash near people! pic.twitter.com/tbddz6LdWf — Zard si Gana (@ZardSi) November 21, 2025

⚡️BREAKING: IAF Tejas Fighter Jet CRASHES During Dubai Air Show Display pic.twitter.com/tEg5h7WCxH — RT_India (@RT_India_news) November 21, 2025

⚡️More Footage Of IAF's Tejas Fighter Crashing At Dubai Airshow



📹 Social Media https://t.co/31pSRdUxMz pic.twitter.com/S3dAyWSfWn — RT_India (@RT_India_news) November 21, 2025