Ντουμπάι: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή (21/1) κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show.
Το ινδικό HAL Tejas, ένα μαχητικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται στην Ινδική Πολεμική Αεροπορία, συνετρίβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα ενώ εκτελούσε μια πτήση επίδειξης.
Από τα πλάνα που δημοσιεύονται δεν φαίνεται ο πιλότος να εκτοξεύτηκε από το μαχητικό, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
Κατά την πτώση το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες.
Δείτε βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο:
- Το μάγμα-τέρας στο Αιγαίο και η αλήθεια πίσω από τους σεισμούς στη Σαντορίνη
- To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ που εξόργισε τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Λύγισε η Βικτώρια Καρύδα για τον δολοφονημένο σύζυγό της: «Γι’ αυτό διαλύθηκα, μετά από έξι χρόνια»
- Τα πήρε άσχημα η Λυμπεράκη on air με τον καβγά Σπανάκη - Χριστοδουλάκη: «Τελειώσατε; Να παρέμβουμε;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.