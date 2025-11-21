Μενού

Ντουμπάι: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show.

Reader symbol
Newsroom
συντριβή αεροπλάνου Ντουμπάι
Συντριβή μαχητικού Ντουμπάι | X/ @zone5aviation
  • Α-
  • Α+

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή (21/1) κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show.

Το ινδικό HAL Tejas, ένα μαχητικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται στην Ινδική Πολεμική Αεροπορία, συνετρίβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα ενώ εκτελούσε μια πτήση επίδειξης.

Από τα πλάνα που δημοσιεύονται δεν φαίνεται ο πιλότος να εκτοξεύτηκε από το μαχητικό, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.

Κατά την πτώση το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Δείτε βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο:

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ