Νύχτα κόλαση στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση του εχθρού» στην Τσουχούιβ, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ, προτού συμπληρώσει ότι στα θύματα προστέθηκε 22χρονη, ενώ ο δήμαρχος της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για δέκα τραυματίες στην πόλη.

Επιδρομές της Ρωσίας προκαλούν σχεδόν καθημερινά θανάτους και τραυματισμούς σε κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις του Κιέβου τις ανταποδίδουν πλήττοντας τομείς ελεγχόμενους από τις αντίπαλες στην ουκρανική επικράτεια και στόχους στο ρωσικό έδαφος.

Αφότου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2024 έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 15.850 άμαχοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 44.800 στη χώρα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση του ΟΗΕ, που είχε δημοσιοποιηθεί τον Απρίλιο.