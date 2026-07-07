Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πει στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πως είναι έτοιμος να επανεντάξει την τουρκική πλευρά στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των New York Times.

Η απαγόρευση πωλήσεων, να σημειωθεί, είχε αποφασιστεί από τον ίδιο τον Τραμπ πριν από μία επταετία, για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο ρεπουμπλικάνος κατευθύνεται προς την Άγκυρα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και, όπως έχει πει, έχει ένα δώρο για τον Ερντογάν, που «θα τον χαροποιήσει πολύ».

Ωστόσο, τα σχέδιά του μπορεί να βρουν αντίσταση στο Κογκρέσο, που ενδέχεται να μπλοκάρει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Σημειώνεται πως η χώρα έχει στη διάθεσή της και το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 και αυτός ήταν ο κύριος λόγος αποκλεισμού της.

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Τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι, από πλευράς ΗΠΑ, έκαναν λόγο για διεργασίες εβδομάδων προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν ξεκαθάρισαν το πώς θα μπορέσει ο Τραμπ να αποφύγει τους σκοπέλους.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο το τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και το πότε θα κάνει ανακοινώσεις. Εάν τελικά τις κάνει, καθώς οι αξιωματούχοι επεσήμαναν πως μπορεί να αλλάξει γνώμη.



Η φράση τους αυτή αποτυπώνει την συνεχή αβεβαιότητα την οποία αισθάνεται το προσωπικού του Λευκού Οίκου, ως προς τις αποφάσεις του προέδρου, όπως φάνηκε - περίτρανα - και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε για κάποιο σχόλιο, μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε σε προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου.

Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τα F-35

Το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35 επειδή αγόρασε τα προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 από τη Ρωσία.

Εκείνη την εποχή, ο φόβος της Ουάσιγκτον ήταν πως οι Ρώσοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα λογισμικά των αεροσκαφών και να μάθουν πως να χειρίζονται την stealth λειτουργία, μεταξύ άλλων.

Για να μπορέσει ο Ερντογάν να αποκτήσει τα μαχητικά, που τόσο επιθυμεί, πρέπει να ξεπεραστεί νόμος που ψηφίστηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο το 2020, ο οποίος εμποδίζει την πώληση F-35, εκτός εάν η κυβέρνηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν κατέχει πλέον τα ρωσικά συστήματα.

Για να προχωρήσει το deal, η Άγκυρα ενδέχεται να παραδώσει τους πυραύλους σε τρίτο μέρος, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης που έχει εμπλακεί ενεργά στις συνομιλίες.

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Το 2019, ο Λευκός Οίκος ήταν σαφής σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα, με κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

«Το F-35 δεν μπορεί να συνυπάρχει με μια ρωσική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσει πρόσβαση στις προηγμένες δυνατότητές του», ανέφερε μια δήλωση του Λευκού Οίκου εκείνη την εποχή.

«Η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και έμπιστος εταίρος και σύμμαχος του ΝΑΤΟ για πάνω από 65 χρόνια, αλλά η αποδοχή των S-400 υπονομεύει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μεταξύ τους να απομακρυνθούν από τα ρωσικά συστήματα».

Μεταξύ των μακροχρόνιων επικριτών της πώλησης των F-35 είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Η Τουρκία είναι μια σπουδαία χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν άνθρωπο που ζητά ανοιχτά την εξόντωση του Ισραήλ», είπε σε συνέντευξή του στο «Fox & Friends» τη Δευτέρα (06/07).

«Καταλαμβάνει τη μισή Κύπρο, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Απειλεί την Ελλάδα, μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, και μιλά ανοιχτά για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ».