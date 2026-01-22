Ο άνθρωπος που δεν νιώθει σωματικό πόνο έκανε μια τρομακτική ομολογία

Κάποιος με μακάβρια αίσθηση του χιούμορ θα έλεγε πως η νομική ερευνήτρια Κιμ Στένγκερ δεν ιδρώνει τ' αυτί της να ακούει για τη σπάνια πάθηση από την οποία πάσχει, από τη γέννηση της μέχρι σήμερα.

Η Κιμ Στένγκερ γεννήθηκε με κάτι που ονομάζεται καθολική αισθητική νευροπάθεια ή αισθητική γαγγλιονοπάθεια. Με απλά λόγια, έχει πλήρη απώλεια της αίσθησης της αφής, του πόνου, της θερμοκρασίας.

Πρόκειται για μια κατάσταση άκρως απειλητική για τη ζωή του πάσχοντα (μπορεί να τραυμαστιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να το καταλάβει, ενδεχομένως με κίνδυνο για απώλεια της ζωής του). Όμως η 46χρονη σήμερα, Κιμ Στένγκερ, ο μόνος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο με αυτό το σπάνιο σύμπτωμα, έχει καταφέρει να νικήσει τον πόνο και την έλλειψη του.

Η γεννημένη στο Κλίβελαντ, Στένγκερ, κατάφερε να καταρρίψει τις προβλέψεις των γιατρών, που είχαν ως βέβαιο το ενδεχόμενο να μην καταφέρει να επιβιώσει από τη γέννηση της και να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Παρότι κινείται με αμαξίδιο, κατάφερε να σπουδάσει Νομική και να εργαστεί στο γραφείο του εισαγγελεά της πόλης του Κλίβελαντ.

Στο πλευρό της καθηγήτριας νευρολογίας, Πέγκι Μέισον, η Στένγκερ εξερεύνησε τα όρια της πάθησης της, καθώς υποβλήθηκε σε έρευνες (άσκηση πόνου στα χέρια μέσα από ηλεκτρόδια) και κατάφερε να νιώσει κάτι απροσδιόριστο, σαν «μετατόπιση». Σε αντίστοιχα πειράματα στο κάτω μέρος του κορμιού της, δεν ένιωσε απολύτως τίποτα.

Η ίδια, στο σχετικό ρεπορτάζ του CBS, είχε δηλώσει πως δεν νιώθει άσχημα για την κατάσταση της και πως αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα ήθελε να αλλάξει κάτι. Αυτό από μόνο του, είναι μια τρομακτική παραδοχή, από κάποιον που δεν μπορεί να πονέσει.