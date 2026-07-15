Ο Αρσέν Λουπέν βρήκε τον «δάσκαλό» του σε μία αρκούδα: 14 διαρρήξεις σε 14 ημέρες

Μία αρκούδα που φαίνεται να έχει κάνει channel το πνεύμα του Αρσέν Λουπέν, έχει γίνει τοπικός θρύλος στην Ιαπωνία, αφού έμαθε να παραδιάζει σπίτια για να βρίσκει εύκολο φαγητό.

Το βράδυ της Δευτέρας (13/7), ο Μιτσούο Ματσουμπάρα άκουσε έναν θόρυβο να έρχεται από την κουζίνα του σπιτιού του στην πόλη Σιζουκουΐσι, στην ανατολική Ιαπωνία.

Πηγαίνοντας να ελέγξει τι συμβαίνει, ήρθε αντιμέτωπος με τον τεράστιο θηρευτή, μόνο που δεν έψαχνε για ανθρώπινη σάρκα, αλλά για τα σνακς στο ψυγείο του.

Αρκούδα...κατά συρροή διαρρήκτης

Η σύζυγός του κάλεσε αμέσως την αστυνομία για την τεράστια ασιατική μαύρη αρκούδα που πρόλαβε και διέφυγε, αλλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής δεν εξεπλάγη κανείς.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτή ήταν η πολλοστή φορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες που κάποιος καλούσε για διάρρηξη και ανέφερε ότι έβρισκε στο πάτωμα του σπιτιού του μουστάρδες, κέτσαπ, μπύρες ή που φύλακες σε αγροτικές εγκαταστάσεις κατήγγειλαν ότι έλειπαν από την αποθήκη γάλατα και ζωοτροφές.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί διαρρήξεις σε πέντε σημεία και 14 διαφορετικά σπίτια και μονάδες της πόλης και οι Αρχές εκτιμούν ότι υπεύθυνη είναι η ίδια μαύρη αρκούδα.

Για τον εντοπισμό της έχουν στηθεί ειδικές παγίδες, έχουν εγκατασταθεί ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από σπίτια όπου εμφανίστηκε, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς περιπολίες ώστε να προειδοποιούνται οι κάτοικοι.

«Είναι ασυνήθιστο μια αρκούδα να εισβάλλει πολλές φορές στο ίδιο σημείο», δήλωσε η Σίχο Τσίντα, ειδική στα ζώα αυτά.