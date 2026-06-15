«Ο αστυνομικός εκτίμησε λανθασμένα»: Νεκρή 9χρονη Αυστραλή στο Πακιστάν από πυρά των αρχών

Τραγωδία έλαβε χώρα σήμερα (15/6) στο Πακιστάν, όταν οι αρχές σκότωσαν εννιάχρονο κορίτσι από την Αυστραλία, στα πλαίσια επιχείρησης για μια ληστεία. «Εκτιμήσαμε λανθασμένα», δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί, αντάλλαξαν πυρά με τους φερόμενους ως ληστές, που κρατούσαν υπό την απειλή όπλου τους επιβάτες του αυτοκινήτου μιας οικογένειας.

«Στο χάος που ακολούθησε, ο αστυνομικός που ενεπλάκη εκτίμησε λανθασμένα ότι οι ύποπτοι προσπαθούσαν να διαφύγουν με το όχημα των θυμάτων και πυροδότησε το όπλο του», δήλωσε το Τμήμα Ελέγχου Εγκλήματος της αστυνομίας του Παντζάμπ.

«Αυτή η λανθασμένη απόφαση είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της εννιάχρονης Χάνιας και τον τραυματισμό του πατέρα και του αδελφού της».

Πακιστάν: Μήνυση κατέθεσε ο πατέρας της 9χρονης

Η αστυνομία του Παντζάμπ δήλωσε ότι κατέθεσε μήνυση ο πατέρας του θύματος ενώ ο εμπλεκόμενος αστυνομικός εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου και προφυλακίστηκε.

Τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η οικογένεια, από τη δυτική πόλη Περθ, επισκεπτόταν συγγενείς στο Πακιστάν όταν συνέβη το περιστατικό.

«Από όσο καταλαβαίνω, όχι μόνο ένα νεαρό κορίτσι έχασε τη ζωή του, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας τραυματίστηκαν σε συνθήκες που είναι πράγματι τρομερές», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ΥΠΕΞ της Αυστραλίας δήλωσε ότι παρέχει βοήθεια στα μέλη της οικογένειας του θύματος που τραυματίστηκαν.