Ο Βανς; Ο Ρούμπιο; Κάποιος άλλος; - Οι τραμπιστές συζητούν για την επόμενη μέρα

Δυο χρόνια προτού φτάσει στο τέλος η δεύτερη θητεία του στην προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει χρίσει ακόμη υποψήφιο για τη διαδοχή του.

Στο Ντάλας, όπου συνεδριάζει η παράταξή του, οι οπαδοί του εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στο «βάθος του πάγκου» του ρεπουμπλικανικού κόμματος, με τα ονόματα που ακούγονται περισσότερα να είναι αυτά του Τζέι Ντι Βανς και του Μάρκο Ρούμπιο.

Η άποψη που μοιράζονται οι περισσότεροι, στις κερκίδες και στους διαδρόμους του μεγάλου κλειστού της ομάδας μπάσκετ της πόλης του Τέξας, των Μάβερικς, που μεταμορφώθηκε για 48 ώρες σε πολιτική αρένα, είναι πως η παράταξη δεν έχει έλλειψη ισχυρών υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το κόμμα έχει βάθος πάγκου», θα πει με εμφανή ικανοποίηση στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τομ Χόφμαν, ιδιοκτήτης πλυντηρίου αυτοκινήτων στο Όλμπανι, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης (ανατολικά).

Ο πρόεδρος Τραμπ «δημιούργησε ολόκληρη νέα γενιά ηγετών», πλειοδοτεί η Σούζαν Κοκίντα, η οποία στα 77 της παράγει επιτυχημένο πόντκαστ για το κοινό της αμερικανικής δεξιάς.

«Είμαστε σε καλά χέρια. Έχουμε πιο γερούς υποψήφιους από το δημοκρατικό κόμμα», συμφωνεί η Τζέιν Μέλτον, συνταξιούχος από την Ιντιάνα.

Δυο ονόματα ξεχωρίζουν, χωρίς αμφισβήτηση ή έκπληξη. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι από τις πιο προβεβλημένες και αναγνωρίσιμες μορφές της κυβέρνησης Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επίσης.

Στα 42 του, ο πρώτος χαρακτηρίζεται συχνά ο πιο φυσικός διάδοχος του μεγιστάνα. Του δινόταν ευκαιρία να δείξει προεδρικά προσόντα χθες βράδυ, στο άνευ προηγουμένου κομματικό συνέδριο ενόψει ενδιάμεσων εκλογών που ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο δεύτερος, δεκατρία χρόνια μεγαλύτερος, παίρνει στα χέρια του ολοένα περισσότερες ευθύνες αφότου επέστρεψε ο μεγιστάνας στον Λευκό Οίκο.

Η κ. Κοκίντα, η πολιτική σχολιάστρια από το Μίσιγκαν, δεν κρύβει την προτίμησή της στον Τζέι Ντι Βανς. «Καταλαβαίνει αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για να επιστρέψουμε» στο οικονομικό μοντέλο που υποστηρίζει για τις ΗΠΑ, «πρέπει να προστατεύσουμε την οικονομία μας. Αυτό κάνει ο Τραμπ. Ο Τζέι Ντι το καταλαβαίνει καλά».

«Βρίσκεται πιο κοντά στον πρόεδρο», κρίνει ο κ. Χόφμαν, προσθέτοντας πως του «αξίζει».

Καθηγητής στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, ο Κάιλ Χέρμαν προτιμά μάλλον τον Μάρκο Ρούμπιο, που είχε διεκδικήσει ήδη το χρίσμα της παράταξης ώστε να είναι ο υποψήφιός της για την προεδρία το 2016, όταν ήταν ακόμη γερουσιαστής στη Φλόριντα.

Αν και ο 29χρονος Καλιφορνέζος δηλώνει «μεγάλος θαυμαστής» και των δυο, λόγω της «ευφυίας» και των «χαρισματικών προσωπικοτήτων» τους, προσθέτει πως τον έχει κατακτήσει η «γοητεία» και το «μυαλό» του υπουργού με καταγωγή από την Κούβα.

«Κάνει πολύ καλή δουλειά, δείχνει ευφυία στις απαντήσεις του παραμένοντας συμπαθής», απαριθμεί. «Θα ήθελα να τον δω να αναλαμβάνει υψηλές ευθύνες στο μέλλον».

Δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στους Financial Times τον Αύγουστο ήθελε τον Τζέι Ντι Βανς να έχει μεγάλο προβάδισμα, με το 42% των ψηφοφόρων των ρεπουμπλικάνων να τάσσεται υπέρ της πιθανής υποψηφιότητάς του, και τον Μάρκο Ρούμπιο σε απόσταση, στο 18%.

Πλην όμως άλλες έρευνες τους θέλουν να βρίσκονται πολύ πιο κοντά.

Άλλο ένα όνομα που ακούγεται πολύ στο Ντάλας είναι αυτό του κυβερνήτη στη Φλόριντα, του Ρον ΝτεΣάντις.

Απών, καθώς έκανε περιοδεία-αστραπή στη Λατινική Αμερική, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε προχθές από την Κολομβία πως «δεν προβλέπει προς το παρόν» να ριχτεί στην κούρσα, αλλά πρόσθεσε πως «δεν ξέρει» τι επιφυλάσσει «το μέλλον».

Έχει πει επανειλημμένα ότι θα τασσόταν υπέρ του Τζέι Ντι Βανς, αν έθετε υποψηφιότητα.

Η Ρόζι Σουάνσον, συνταξιούχος που ζει στο Ντάλας, θα ήθελε να τους δει στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Λέει πως θα της άρεσε περισσότερο να ψήφιζε για ακόμη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ, πλην όμως το αμερικανικό Σύνταγμα περιορίζει σε δύο τον αριθμό των προεδρικών θητειών.

Για την Άντζι Φίσερ, δεν έχει σημασία, είναι ανάμεσα σε εκείνους που προσμένουν τρίτη θητεία του μεγιστάνα, όπως άλλωστε γράφει το καπελάκι που φοράει υπερήφανα -- «Τραμπ 2028».

«Έχουμε ανάγκη να ολοκληρώσει αυτό που άρχισε», λέει η υπάλληλος καταστήματπς ηλεκτρικών ειδών από τη Νότια Καρολίνα. Ούτε ο Τζέι Ντι Βανς, ούτε ο Μάρκο Ρούμπιο «μπορούν» να το κάνουν, όπως το βλέπει.

Αλλά «θα επιλέξω αυτόν που πιστεύω πως είναι ο καλύτερος υποψήφιος» για να πάρει τη σκυτάλη και «να συνεχίσει» την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτει η πενηντάρα, χωρίς να αναφερθεί σε κανέναν συγκεκριμένα.