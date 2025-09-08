Ο Banksy «ξαναχτυπά»: Νέο έργο έξω από τα Δικαστήρια του Λονδίνου - Το πολιτικό μήνυμα

Ο Banksy «ξαναχτυπά» με μια νέα τοιχογραφία στην πλευρά του κτιρίου του Βασιλικού Δικαστηρίου στο κέντρο του Λονδίνου, η οποία σήκωσε αντιδράσεις.

Το νέο έργο απεικονίζει έναν δικαστή με παραδοσιακή περούκα και μαύρη τήβεννο να χτυπά έναν διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος, με αίμα να πιτσιλάει την πλακάτ του.

Αν και η τοιχογραφία δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή περιστατικό, η εμφάνισή της έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Palestine Action.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ότι το έργο τέχνης έχει ήδη καλυφθεί με μεγάλα πλαστικά φύλλα και δύο μεταλλικά φράγματα. Το έργο τέχνης φυλάσσεται από αξιωματικούς ασφαλείας έξω από το κτίριο και βρίσκεται κάτω από κάμερα CCTV.

Ο street artist με έδρα το Μπρίστολ μοιράστηκε μια φωτογραφία του έργου τέχνης στον τοίχο στο Instagram, που είναι η συνήθης μέθοδος του Banksy για να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα ενός έργου. Ο καλλιτέχνης έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Royal Courts Of Justice. Λονδίνο».

Το έργο τέχνης βρίσκεται σε έναν εξωτερικό τοίχο του Queen's Building, που αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Royal Courts of Justice. Τα γκράφιτι του Banksy, όπως τώρα άφησαν αιχμές για την Παλαιστίνη, συχνά επικρίνουν την κυβερνητική πολιτική, τον πόλεμο και τον καπιταλισμό.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε μια καμπάνια με θέμα τα ζώα στην πρωτεύουσα, η οποία ολοκληρώθηκε με έναν γορίλα που φαινόταν να σηκώνει ένα ρολό στην είσοδο του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου.

Άλλα αξιοσημείωτα έργα ήταν οι πιράνχας που κολυμπούσαν σε ένα φυλάκιο της αστυνομίας στο Σίτι του Λονδίνου και ένας λύκος που ουρλιάζει σε μια δορυφορική κεραία, η οποία αφαιρέθηκε από την οροφή ενός καταστήματος στο Peckham, νότια του Λονδίνου, λιγότερο από μία ώρα μετά την αποκάλυψή της.

