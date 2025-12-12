O βασιλιάς Κάρολος μιλά για πρώτη φορά για τον καρκίνο: «Θα σας πω μια καλή είδηση»

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανακοίνωσε απόψε ότι η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται για τον καρκίνο θα «περιοριστεί» τον επόμενο χρόνο, μια «καλή είδηση» την οποία μοιράστηκε με τους υπηκόους του σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Channel Four.

Ο Κάρολος, 77 ετών, διαγνώστηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο με μια μορφή καρκίνου, η ακριβής φύση της οποίας δεν διευκρινίστηκε μέχρι σήμερα. Η ανακοίνωσή του έγινε στο πλαίσιο μιας εθνικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του καρκίνου.

«Είμαι σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσω μια καλή είδηση: χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των ιατρικών εντολών, το θεραπευτικό πρόγραμμά μου για τον καρκίνο ενδέχεται να μειωθεί με τη νέα χρονιά», είπε, χαρακτηρίζοντας «προσωπική ευλογία» αυτήν την εξέλιξη.

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων είπε για τη θεραπεία ότι «ο μεγαλειότατος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά» και πλέον οι γιατροί τον συμβούλευσαν να περάσει σε «φάση προφύλαξης».